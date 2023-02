https://sputniknews.lat/20230207/las-inyecciones-belicas-para-ucrania-ponen-a-prueba-las-capacidades-de-la-industria-militar-europea-1135508010.html

Las inyecciones bélicas para Ucrania ponen a prueba las capacidades de la industria militar europea

Las inyecciones bélicas para Ucrania ponen a prueba las capacidades de la industria militar europea

07.02.2023

De acuerdo con el medio estadounidense, Ucrania está gastando cerca de 5.000 proyectiles de artillería diariamente, lo que equivale al suministro de municiones que reciben países europeos pequeños durante un año, cuando no están en conflicto.Al apoyar a Kiev, los fabricantes de armas enfrentan una crisis en la cadena de suministros "mientras los manufactureros de defensa luchan por aumentar la producción para abastecer las reservas nacionales y mantener el envío de municiones a Ucrania".Morten Brandtzæg, jefe ejecutivo de Norway's Nammo, un fabricante de municiones y armas, declaró a The Financial Times que se trata de un conflicto "sobre capacidad industrial", pues, a pesar de la reactivación de ciertas cadenas de suministros, los productores luchan por conseguir materias primas para la fabricación de armas y municiones.La demanda por estos productos es tan alta que algunos tiempos de entrega han pasado de ser de meses a años, de acuerdo con Brandtzæg.Yves Traissac, director ejecutivo de Eurenco, productor de explosivos militares, señaló que buscan aumentar su producción para satisfacer la demanda de algunos clientes como la alemana Rheinmetall y la británica BAE Systems; no obstante, han tenido varios problemas para obtener ácido nítrico, materia prima para la fabricación de explosivos, pero también para la producción de fertilizantes, uno de los productos que se ha visto afectado por los problemas en las cadenas de suministro a raíz de las sanciones impuestas a Rusia.Los intentos por aumentar la producción hasta en un 200% se enfrentan a otro obstáculo: la necesidad de construir más plantas, un proceso que lleva años y que no podría satisfacer la demanda inmediata de municiones y armas."Estos son proyectos bastante intensivos en capital, que tardan algunos años en construirse, ponerse en funcionamiento y línea. No es el tipo de cadena de suministros en la que simplemente puede apretar un botón", declaró, a su vez, Mick Ord, director ejecutivo de Chemring, empresa que suministra explosivos y propulsores a contratistas de defensa en Reino Unido.

