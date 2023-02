https://sputniknews.lat/20230207/occidente-e-hipocresia-dos-palabras-que-se-escriben-juntas-1135490350.html

Occidente e hipocresía: dos palabras que se escriben juntas

Occidente e hipocresía: dos palabras que se escriben juntas

Una reciente entrevista que ha concedido el ex primer ministro de Israel, Naftali Bennett, deja meridianamente clara la honestidad del Gobierno del presidente... 07.02.2023

Lo que no hay en OccidenteDime de lo que presumes, y te diré de lo que careces. Una frase popular que no hace más que describir el accionar del Occidente. De lo que presume Occidente: las libertades, la honestidad, un mundo basado en reglas. De lo que carece: de eso mismo.Y es que desde 2014, el accionar deshonesto de Occidente hacia Rusia no hecho más que exacerbarse: sabedor de que le queda poco hilo en el carrete al mundo unipolar que EEUU construyó en base a la caída de la Unión Soviética, Europa, como buen vasallo y adoptando una actitud proveniente desde las antípodas, se está haciendo el Harakiri para contentar a su amo trasatlántico.Algo que Alemania está sufriendo en carnes propias, y que en su momento, cuando se fundó la Unión Europea, se lo hizo a sus 'socios' del sur: España, Italia, Portugal… Al final, el que a hierro mata, a hierro muere. En todo caso, todos los líderes europeos están felices de auto inmolarse, mientras viven su fantasía de estar sometiendo a Rusia económicamente: no es feliz quien no quiere.Y este suicido colectivo, se traduce en un crimen contra sus propios ciudadanos. La deshonestidad de la clase política europea ya es obscena.Volviendo al tema de Rusia, cada vez se conocen más pormenores sobre la estéril, deshonesta, deshonrosa cruzada de Occidente contra Rusia. Y criminal, considerando que las armas que envían a Ucrania acaban asesinando a civiles inocentes, niños y mujeres entre ellos. Y quienes no quieran verlo, tendrán que mirar hacia otro lado.Así, en una reciente entrevista que concedió Bennett y que fuera difundida el pasado sábado, el expremier israelí dejó las cosas bien claras: luego de los acuerdos de paz ofrecidos por Moscú y aceptados por Kiev en una primera instancia, en el marco de la mediación de Estambul, Occidente decidió que había que reventar a Rusia. Así. Tal cual.Los detallesEn aquellas reuniones entre Bennett y Putin, el jefe del Kremlin supuestamente se mostró dispuesto a renunciar a la operación de desnazificación y desmilitarización de Ucrania, mientras Zelenski aceptó que Kiev desistiría ingresar en la OTAN.Pero entonces, según Bennett, Occidente decidió "aplastar a Putin y no negociar", así se rompieron las conversaciones. El exlíder israelí apuntó que, previo a esta ruptura, se había redactado una veintena de anteproyectos de un acuerdo de alto el fuego entre las partes.El profesor de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de Mar del Plata, Eduardo Luis Moggia, incide en que Rusia siempre mostró su capacidad de una salida diplomática al conflicto, incluso con la intercesión de Turquía en las reuniones de Estambul. "Por lo tanto, los que están faltando a la verdad, es la otra parte beligerante, en este caso el Gobierno de Ucrania, que se cree envalentonado por el apoyo de la OTAN y Europa a un conflicto en el que no les corresponde involucrarse".

