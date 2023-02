https://sputniknews.lat/20230207/putin-hasta-zelenski-confia-en-su-palabra-1135489178.html

Putin: hasta Zelenski confía en su palabra

Si será de fiar el presidente de Rusia, Vladímir Putin, que su sola palabra bastó para acabar con la cobardía de su par, Volodímir Zelenski. Y es que, tras... 07.02.2023, Sputnik Mundo

Cobardía disfrazada de valentíaApenas empezada la operación militar especial de Rusia en Ucrania, Zelenski entendió que estaba en el punto de mira y que sus días estaban contados. Temía tanto que el líder ruso hubiera dado la orden de eliminarlo, que se metió en un bunker y de ahí no lo movían ni con agua caliente.Así, en el mes de marzo de 2022, el entonces primer ministro de Israel, Naftali Bennett, se ofreció como mediador y visitó Moscú para reunirse con Putin. Sabía Bennett que Zelenski gastaba sus horas en un bunker, temeroso, seguro de que no podía ni asomar la cabeza.Y como Bennett sabía que Putin es un hombre de palabra, que honra lo que dice, se atrevió y dio el paso. Le preguntó si tenía pensado eliminar a Zelenski, a lo que el jefe del Kremlin respondió que no. Entonces, Bennett le pidió la confirmación de lo que acababa de escuchar, y la respuesta, nuevamente de Putin, fue que no tenía intención de eliminar a su par ucraniano.Apenas salido de la reunión, Bennett se comunicó con Zelenski para informarle que su vida no corría peligro, a lo que el actor, desconfiando de su sistema auditivo, le pidió al expremier israelí que se lo confirmara: "100% seguro", le contestó.El resto es historia. Una historia también narrada por el propio Bennett en una reciente entrevista que le realizaron: no habían pasado dos horas cuando Zelenski se dirigió a su despacho, se sacó una selfie y grabó un vídeo, donde 'valientemente' dijo: "No tengo miedo". Entonces, quedó comprobado que la palabra de Putin es tan confiable, que hasta Zelenski cree en ella.El historiador español Daniel Trujillo Sanz se muestra contundente respecto a la figura de Zelenski: "Vamos a ser claros: Zelenski es una construcción occidental, […] ha sido encumbrado de una manera artificial, hombre del año en la revista Time. Como siempre, al amigo de Occidente se le construye artificialmente una figura que incluso ha llegado a ser medio mítica.Trujillo Sanz observa que Rusia no hubiera conseguido nada eliminando a Zelenski por ser una persona que no decide nada.

