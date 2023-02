https://sputniknews.lat/20230207/que-es-el-movimiento-para-la-liberacion-de-los-pueblos-y-por-que-reclama-en-guatemala-1135474010.html

Qué es el Movimiento para la Liberación de los Pueblos y por qué reclama en Guatemala

Se han multiplicado las protestas en Guatemala ante la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de rechazar la inscripción de la candidatura del binomio del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP, izquierda), conformado por la dirigente social e indigenista Thelma Cabrera y el exprocurador de Derechos Humanos Jordán Rodas.El MLP es un partido político formado el 8 de diciembre de 2016 por miembros del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) que promueve la construcción de un Estado plurinacional en Guatemala mediante un Proceso de Asamblea Constituyente Plurinacional y Popular (PACPP).El 2 de febrero, el pleno del TSE declaró sin lugar el recurso de nulidad presentado por el MLP ante la decisión del tribunal de rechazar la inscripción de la candidatura de Cabrera y Rodas."Están actuando sobre la ley, no vamos a permitir que nos atropellen nuestros derechos. Como pueblo hemos salido desde los rincones del país para exigir que inscriban a nuestros representantes. ¿Cuál es el miedo?", afirmó un manifestante a la prensa local.El analista guatemalteco Juan Luis Font sostuvo al medio Con Criterio que la fórmula del MLP "le ha puesto delante un desafío al sistema político económico de Guatemala del cual difícilmente puede salir bien librado".Fallo del TribunalEl MLP advirtió sobre una escalada de protestas a nivel nacional, con bloqueos en aeropuertos, puertos y toma de edificios si el tribunal no justifica y fundamenta la decisión de rechazar la candidatura, constató el medio guatemalteco Prensa Libre.El politólogo y jurista Daniel Zovatto calificó como "muy grave" la decisión del TSE, ya que "vicia por completo la integridad y credibilidad de las elecciones" del próximo 25 de junio. Ante esta decisión "arbitraria y antidemocrática del TSE, el país va camino a convertirse en un régimen autoritario", afirmó a Prensa Comunitaria.Jordán Rodas, candidato a vicepresidente por el MLP, denunció ante el Ministerio Público a Ramiro José Muñoz Jordán, director general del Registro de Ciudadanos del TSE, por el delito de falsedad ideológica. Muñoz Jordán, en su resolución, "insertó falsamente que mi finiquito no era válido", señaló Rodas en su denuncia.El MLP presentó un recurso ante la Corte Suprema de Justicia y elevó el reclamo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al considerar que "el actuar de la autoridad electoral constituye una violación a los derechos humanos".La primera vuelta de las elecciones generales será el próximo 25 de junio, cuando el electorado guatemalteco elija quién sucederá a Alejandro Giammattei en la presidencia, así como los 160 escaños del Congreso Nacional, 340 corporaciones municipales, y 20 escaños para el Parlamento Centroamericano.Al cierre de la inscripción electoral el pasado 27 de enero se presentaron 12 candidaturas, entre las que destacan la de Sandra Torres, la actual primera dama, por el partido centroderechista Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), y la candidatura de la segunda vicepresidenta del Congreso, la conservadora Zury Ríos, por el Partido Valor.

