Reportan el primer caso de Alzheimer en un joven de 19 años

Reportan el primer caso de Alzheimer en un joven de 19 años

Un joven de 19 años podría convertirse en el primer adolescente con Alzheimer, de acuerdo con un grupo de expertos de Pekín que confirmó que la enfermedad no... 07.02.2023, Sputnik Mundo

En una investigación publicada en la revista científica Journal of Alzheimer's Disease, los científicos del Centro de Innovación para Desórdenes Neurológicos de un hospital chino informaron cómo el joven empezó a sufrir problemas de memoria a los 17 años, así como dificultades de concentración en sus estudios. Un año después, de acuerdo con los expertos, ya presentaba una "pérdida significativa de memoria reciente" que le impedía recordar eventos del día anterior o dónde había guardado sus pertenencias. Además, su capacidad para leer se vio afectada y sus reacciones se volvieron más lentas. Fue tal el deterioro gradual de su memoria que el joven no podía recordar si había comido o no. Finalmente, el adolescente tuvo que abandonar la escuela secundaria.De acuerdo con Jia Jianping, líder del estudio, en la familia del joven no había historial de Alzheimer, mientras que él no tenía problemas genéticos que pudieran ser considerados la causa de su pérdida de memoria. En ese sentido, la científica hizo un llamado a prestar más atención a la posibilidad de que esta enfermedad también pueda manifestarse en personas jóvenes. Jia Longfei, doctor del departamento de neurología del Hospital de Xuanwu y coautor de la investigación, detalló en entrevista para el Youth Daily que el caso es inusual no solo por la edad del joven, sino también porque no hay casos similares en el historial familiar ni tampoco se han detectado alteraciones genéticas. En este sentido, el investigador señala que cada vez se detectan más casos de Alzheimer en edades que van desde los 20 a los 40 debido a que la tecnología para detectar dicha enfermedad ha avanzado en los últimos años.

