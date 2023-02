https://sputniknews.lat/20230207/zajarova-califica-de-inadecuadas-las-palabras-de-borrell-sobre-la-censura-de-medios-rusos-en-la-ue-1135492830.html

Zajárova califica de "inadecuadas" las palabras de Borrell sobre la censura de medios rusos en la UE

Zajárova califica de "inadecuadas" las palabras de Borrell sobre la censura de medios rusos en la UE

Las palabras del jefe de la diplomacia Europea, Josep Borrell, sobre la censura de medios rusos contiene "matices de anormalidad", señaló la portavoz del... 07.02.2023, Sputnik Mundo

2023-02-07T21:00+0000

2023-02-07T21:00+0000

2023-02-07T21:00+0000

josep borrell

maría zajárova

consejo europeo

rusia

unión europea

europa

internacional

sputnik (medio de comunicación)

rt

medios de comunicación

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/08/15/1115293329_0:103:2893:1730_1920x0_80_0_0_eb6e79682380cee98689bd89d8eb6aaf.jpg

"Solíamos calificar tales acciones como manifestaciones de una dictadura liberal. Pero en las declaraciones de Borrell adquirieron nuevos colores con matices de anormalidad", escribió María Zajárova en su canal de Telegram.Además, Zajárova recordó cómo se quemaban libros en el Tercer Reich.Zajárova recordó que se prendió fuego al Reichstag de Adolf Hitler para justificar las prohibiciones, lo que permitió lanzar una ofensiva contra los opositores políticos."Fue entonces cuando empezaron a quemar libros de autores no deseados. Se ordenó entonces que todos los periodistas del Reich debían afiliarse al Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán para poder continuar con sus actividades profesionales. Todas las autoridades debían suscribirse a la prensa nazi. La quema de los cuerpos de las víctimas de los verdugos de los campos de concentración y de los monstruos vino después. Es difícil dar una fecha exacta de la primera evidencia de 'humo negro' procedente de las chimeneas de las cámaras de las prisiones, pero el fenómeno se hizo omnipresente, convirtiéndose en un verdadero símbolo del régimen nazi", añadió.Zajárova agregó que a Borrell le interesará saber que fue tras el incendio provocado del Reichstag cuando los nazis justificaron por primera vez las "prohibiciones" con la "protección"."Han pasado décadas. En Alemania, estas leyes fueron abolidas y los libros, no solo fueron permitidos, sino que para expiar los pecados, incluso establecieron el Día del Libro en memoria de los incendios de libros de 1933", aseguró Zajárova.La portavoz señaló que fueron los soldados soviéticos quienes devolvieron "un rostro humano" a la Europa de entonces.Este 7 de febrero, Josep Borrell justificó la prohibición de varios medios rusos en Europa con la necesidad de protección de la libertad de expresión. "Haciendo esto [prohibiendo la labor de varios medios rusos], no atacamos la libertad de expresión, sino que la protegemos", dijo Borrell en una conferencia sobre la lucha contra la desinformación que se celebra en Bruselas. El jefe de la diplomacia europea destacó que en esta cuestión la UE "debe actuar de forma más ambiciosa, reforzando su estabilidad", y recordó que el Servicio Europeo de Acción Exterior ya dispone de los mecanismos para detectar la desinformación y resistirla. "Tengo la sensación de que no hacemos lo suficiente, que tenemos que avanzar", señaló. En los últimos años, se ha producido un deterioro de las condiciones en las que trabajan los medios rusos en Occidente. En noviembre de 2016, el Parlamento Europeo aprobó una resolución que llama a contrarrestar su labor y presenta a Sputnik y el canal RT como las principales amenazas para el bloque comunitario. Además, varios políticos occidentales, incluidos senadores y congresistas de Estados Unidos y el presidente francés, acusaron a ambos medios de interferir en las elecciones de EEUU y Francia, sin aducir ninguna prueba. Las personalidades oficiales de Rusia calificaron esas acusaciones de absolutamente infundadas.El 16 de diciembre, la UE oficializó el noveno paquete de sanciones contra Rusia, en el marco del cual suspendió las licencias de cuarto cadenas de televisión rusas: NTV/NTV Mir, Rossiya 1, REN TV y Canal 1.

https://sputniknews.lat/20230120/moscu-insta-a-moldavia-a-levantar-el-veto-a-la-difusion-de-medios-rusos-en-el-pais-1134860677.html

https://sputniknews.lat/20221229/moscu-expresa-indignacion-por-exigencia-de-paris-de-prohibir-transmision-de-medios-rusos-1134127544.html

unión europea

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

josep borrell, maría zajárova, consejo europeo, rusia, unión europea, europa, sputnik (medio de comunicación), rt, medios de comunicación, censura