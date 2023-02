https://sputniknews.lat/20230208/argentina-puede-comprarle-aviones-supersonicos-a-china-pero-eeuu-quiere-evitarlo-1135509663.html

Argentina puede comprarle aviones supersónicos a China, pero EEUU quiere evitarlo

La Fuerza Aérea Argentina busca comprar hasta 18 aviones caza supersónicos y ya ha analizado ofertas de Rusia, India, China y EEUU. Si bien la oferta china... 08.02.2023, Sputnik Mundo

El interés de la Fuerza Aérea Argentina por hacerse de nuevos aviones caza supersónicos había sido manifestado desde mediados de 2022 por el ministro de Defensa, Jorge Taiana. La necesidad radicaba principalmente en que, desde que el país sudamericano retiró los aviones franceses Mirage que había utilizado desde la década de 1970.Con la intención de hacerse de nuevos aviones supersónicos, el Ministerio de Defensa argentino inició en 2022 un proceso de revisión de varias ofertas. Según consignó el sitio especializado Zona Militar, Argentina tuvo cuatro ofertas provenientes de diferentes países:En 2022, Taiana adelantó que la intención de Argentina era enviar técnicos de la Fuerza Aérea Argentina a cada país para analizar de primera mano los aviones ofertados. Así es como en mayo de 2022 se cumplió una visita a China para estudiar los JF-17 y en noviembre una a Dinamarca para analizar los F-16. También estaba prevista una visita a India, oferente de los HAL Tejas.Según informaron medios argentinos, la oferta rusa fue la única descartada durante el 2022 por la Fuerza Aérea Argentina, debido principalmente al conflicto en Ucrania y las posibles sanciones unilaterales que Argentina podría afrontar al adquirir armamento ruso.Con las otras ofertas aún en carrera, la Fuerza Aérea se mantiene atenta no solo a las especificaciones de cada modelo de avión, sino también al soporte logístico, el mantenimiento requerido e incluso la posibilidad de que el proveedor transfiera la tecnología a Argentina para que las aeronaves sean construidas en territorio argentino, indicó el comandante de la Fuerza Aérea Argentina, Xavier Julián Isaac, en entrevista con el sitio Defensa.com.En efecto, el proceso de compra que comenzó con varias ofertas derivó en una competencia entre EEUU y China. Un artículo del sitio argentino especializado en defensa Zona Militar consideraba que el avión chino podía adecuarse mejor a las necesidades de Argentina, aunque EEUU buscaba reajustar sus propuestas para ganar la pulseada y, de paso, impedir que Argentina adquiera aviones al gigante asiático.Algo similar había ocurrido en Uruguay, cuya Armada también terminó envuelto en una competencia entre Washington y Pekín por la provisión de buques patrulleros oceánicos. En ese caso, si bien una comisión técnica había recomendado optar por la oferta china, la presión de EEUU habría facilitado que el Ministerio de Defensa uruguayo analizara una oferta noruega que cuenta con el visto bueno del país norteamericano.En septiembre de 2022, un informe presentado por la Jefatura de Gabinete argentina a la Cámara de Diputados respondía preguntas de la oposición sobre la oferta china, indicando que el JF-17 "cumple con la totalidad de los requisitos establecidos por la FAA para el caza multi-rol".El informe también destaca que el modelo chino tiene el menor costo de hora de vuelo de las ofertas analizadas: mientras el F-16 tiene un costo de 10.000 dólares la hora de vuelo, el JF-17 chino lo hace por 7.600 dólares.Además, tanto los motores WS-13, los asientos y los misiles de corto y mediano alcance son de origen chino y "no tienen ningún tipo de restricción". Se trata de un elemento clave para Argentina, que había marcado entre sus requerimientos básicos que la oferta fuera "sin componentes de origen británico".La Guerra de Malvinas, factor claveDesde la Guerra de Malvinas que enfrentó a Argentina y el Reino Unido en 1982, Londres prohíbe la venta de insumos militares a las fuerzas armadas argentinas. El embargo no solo pesa sobre las fabricaciones del Reino Unido, sino también sobre el material militar fabricado en otros países, pero que cuenta con piezas británicas.Esta particularidad puede ser una desventaja crucial para el F-16, que al igual que varios otros modelos de cazabombarderos, cuenta con asientos eyectables de origen británico. Debido a esto, EEUU requiere el aval de Londres para poder concretar la venta de los aviones a Argentina.Que el negocio se concrete parece ser de suma importancia para EEUU, que ha remarcado en varias oportunidades la conveniencia para Washington de que Reino Unido y Buenos Aires normalicen sus relaciones para poder vender armamento a Argentina. En julio de 2022, el embajador estadounidense en Buenos Aires, Marc Stanley, había reclamado una solución al conflicto Malvinas "porque impide que le vendamos equipos de defensa a Argentina porque contienen partes británicas".En la misma línea, un informe del Instituto Naval de EEUU de agosto de 2022 citado por Zona Militar asegura que "es imperioso" que EEUU "ponga más atención" al Cono Sur de Suramérica para evitar que China refuerce su presencia política, económica y militar. El documento pone énfasis especialmente en Argentina, advirtiendo que el conflicto con el Reino Unido se ha vuelto un obstáculo para los intereses estadounidenses.La Fuerza Aérea Argentina también deberá lidiar con la postura del presidente argentino, Alberto Fernández, que en diciembre de 2022 buscó quitarle prioridad a la compra de los aviones. "Argentina tiene que destinar sus recursos a cosas más importantes que la compra de aviones militares hoy en día", dijo durante una conferencia organizada por Financial Times.

