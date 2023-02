Cuenta de oro de manufactura habilidosa de hace 1.600 años admira a arqueólogos ¿por qué?

https://sputniknews.lat/20230208/cuenta-de-oro-de-manufactura-habilidosa-de-hace-1600-anos-admira-a-arqueologos-por-que-1135524274.html

"Vertí el balde sobre el tamiz y comencé a lavar el material que se extrae de las excavaciones en la Ciudad de David", describió Hallel Feidman, de 18 años, la voluntaria que encontró la cuenta de oro. "De repente vi algo brillante en la esquina del tamiz, diferente, algo que normalmente no veo. Inmediatamente me acerqué al arqueólogo quien me confirmó que lo que había encontrado era una cuenta de oro. Todos aquí estaban muy emocionados". La cuenta hecha de oro puro fue descubierta en el proyecto de tamizado en el Parque Nacional Emek Tzurim, en Jerusalén, anunció la AAI, fechada hace al menos 1.600 años, que corresponde al final de la era romana en Israel. La cuenta se encontró en la tierra que se extrajo de una gran estructura romana descubierta en la excavación del Camino del Peregrinaje, en la Ciudad de David. Según el comunicado arqueológico, fue creada utilizando una técnica única que requirió una labor manual delicada para unir decenas de pequeñas bolitas en forma de anillo para crear una pequeña cuenta. El lugar del hallazgo, una casa rica Varias cuentas de plata similares que datan del final del período del Primer Templo hace 2500 años fueron encontradas en cuevas funerarias durante las excavaciones realizadas por el profesor Gabriel Barkay en Ketef Hinnom, no lejos de la Ciudad de David. Hasta el día de hoy, solo se han encontrado unas pocas docenas de cuentas de oro en Israel. Compleja manufactura El hallazgo tiene una importancia única debido a la falta general de artículos de oro encontrados en las excavaciones arqueológicas y por su compleja manufactura. Los arqueólogos señalan que es muy probable que la técnica tenga su origen en la región de Mesopotamia, donde se conocía hace aproximadamente 4500 años. Señaló que la cuenta, que sobrevivió ilesa, es probablemente solo una pequeña parte de un collar o pulsera que incluía cuentas adicionales. "Quien pudiera permitirse una pieza como esta hecha de oro, era una persona rica," señaló. "Solo un artesano profesional podría producir tal cuenta, que es otra razón por la que este hallazgo tiene un gran valor", dijo Golani. Los arqueólogos no saben si la cuenta se creó en otro lugar y llegó a la Ciudad de David debido a las fructíferas relaciones comerciales que había en la época entre Jerusalén y otras regiones o si se creó en Jerusalén. Especulan que también podría ser un regalo recibido desde el exterior y que, por su naturaleza única, se heredara de generación en generación dentro de una misma familia, por ejemplo. "Aunque es un hallazgo diminuto, son precisamente los artículos personales y cotidianos los que logran tocarnos y conectarnos con una determinada persona más que cualquier otra cosa", dijo Eli Escusido, director de la AAI en el comunicado. "Incluso con la tecnología avanzada de hoy en día, crear algo como esto sería ser muy complejo. Un examen detallado de este objeto lo llena a uno con un profundo sentido de admiración por la habilidad técnica de aquellos que nos precedieron hace muchos siglos".

