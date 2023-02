https://sputniknews.lat/20230208/ecuador-revolucion-ciudadana-arrasa-en-el-proceso-electoral-1135521052.html

Ecuador: Revolución Ciudadana arrasa en el proceso electoral

Luego de la celebración de elecciones en el país sudamericano, la investigadora ecuatoriana Irene León dialogó con GPS Internacional para analizar cómo quedó... 08.02.2023, Sputnik Mundo

2023-02-08T09:54+0000

2023-02-08T09:54+0000

2023-02-08T09:54+0000

gps internacional

ecuador

guillermo lasso

elecciones

china

eeuu

globo

Los candidatos de la Revolución Ciudadana a las Prefecturas y las Alcaldías de Quito y Guayaquil, las principales ciudades del Ecuador, celebraron los resultados preliminares en las votaciones del domingo en el país, donde encabezan el escrutinio hasta el momento.Una tuvo que ver con los poderes locales, "otra fue un referéndum que tenía que ver con cuestiones constitucionales y, finalmente, elecciones para el Consejo de participación ciudadana y control social, que es un quinto poder que se creó en la constitución de la Revolución Ciudadana", indicó. Estos resultados marcan un "giro en las relaciones de poder en el país, ya que el movimiento que tiene mayores victorias es Revolución Ciudadana, el cual es dirigido por el expresidente Correa", dijo.El neoliberalismo no ofrece salidas a la crisis que vive EcuadorCon respecto a la situación política del país, "estamos ante una debacle económica y social", lamentó. El pueblo está viviendo mayor desempleo, "un achicamiento de los servicios públicos, particularmente en la salud y la educación", añadió. En lo concerniente al empeoramiento de las condiciones de seguridad, "Ecuador pasó de ser de los países más seguros de América Latina y el Caribe a ser uno de los más inseguros en la actualidad", explicó. Ello "tiene que ver con el achicamiento del Estado", concluyó León.Derribo de globo chino agrava las relaciones entre EEUU y ChinaLa actitud de EEUU es echar "más leña al fuego" a las ya tensas relaciones entre ambas superpotencias, expresó el investigador argentino especialista en China, Sebastián Schulz.El derribo de un aerostático chino supone un daño al proceso de normalización entre Pekín y Washington, dijo el viceministro de Exteriores chino, Xie Feng. El diplomático instó a EEUU a no exacerbar la tensióny evitar acciones que vulneran los intereses de China. Al respecto, "es difícil de sostener que un globo de semejantes características puede ser considerado como la estrategia de china para realizar espionaje en territorio norteamericano", indicó el investigador argentino.La forma de "construir el hecho mediáticamente y generar una cuestión de Estado hace todavía más tirante las relaciones", añadió. Con respecto a la visita fallida de Blinken a China, "la propia portavoz de la cancillería china dijo que el país no tenía programada ninguna visita", explicó. Sin embargo, "EEUU no solo la dio como un hecho, sino también su suspensión", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y doctorando en Estudios Globales, Santiago Caetano, continuó con su análisis sobre las diferentes miradas sobre el concepto de sustentabilidad.Teatro en la Sala VerdiEn el cierre cultural, estuvimos en contacto con la actriz y comunicadora Noelia Campo, con quien dialogamos sobre la obra de teatro "Yo soy Fedra", la cual es dirigida por Marianella Morena y está actualmente en cartelera de la Sala Verdi.Música uruguayaEn M24 también dialogamos con el músico Esteban García, miembro de la banda UFA, con quien dialogamos sobre las características de su música y sus proyectos para este año.

ecuador

china

eeuu

Fabián Cardozo

Fabián Cardozo

Fabián Cardozo

