Intento fallido: el discurso de Biden ante el Congreso fue "retórica, no realidad"

El discurso sobre el estado de la Unión del presidente de EEUU, Joe Biden, ante la sesión conjunta del Congreso el 7 de febrero, fue una incisiva retórica... 08.02.2023, Sputnik Mundo

Además, agregó que los dos principales partidos de EEUU están implicados en la corrupción empresarial y mantienen vínculos con los superricos."Aún más sorprendente es que haya empleado toda esta retórica. Demuestra que sabe que el público está deseando que se haga algo de verdad", afirmó.Huseini también señaló la poca atención que prestó Biden a la política exterior."Sospecho que esto refleja cómo la base del Partido Demócrata está en desacuerdo con el 'establishment' del partido (...) Biden necesita parecer diferente a la base de lo que claramente es, o al menos crear suficientes distracciones como para no ser el objetivo de la base", apuntó.A su vez, el analista financiero, historiador y exbanquero, Martin Hutchinson, resaltó que el discurso de Biden no tendrá ningún efecto sobre sus menguantes niveles de aprobación, "a pesar de que los animadores en los medios de comunicación intenten asegurarse de que así sea". Generalmente, la retórica del presidente, en su opinión, fue fuerte "solo para los estándares de Biden".Crecimiento económico: verdad o ficciónDurante el discurso, Biden pidió a los legisladores estadounidenses que colaboraran con él para reconstruir por fin la economía y unir a la nación, agregando que, bajo su liderazgo, el país consiguió recuperarse del bache económico posterior a la crisis, reducir el desempleo, frenar la inflación y llegar a un terreno común con sus oponentes políticos en una amplia gama de asuntos en el Congreso estadounidense. "Mientras estoy aquí esta noche, hemos creado la cifra récord de 12 millones de nuevos puestos de trabajo, más puestos de trabajo creados en dos años que los que cualquier presidente haya creado en cuatro años", declaró el presidente.No obstante, según el comentarista político y columnista de Newsmax, Michael Shannon, tales declaraciones no corresponden a la realidad en que viven los estadounidenses."El discurso de Biden confirmó algo que me he preguntado durante años. Los universos paralelos existen y hoy hemos recibido un informe de uno de ellos. (...) En el universo de Biden, el desempleo está en mínimos históricos. Está creando puestos de trabajo más rápido que Ray Kroc en McDonalds. Y las facturas de los servicios públicos son más bajas", enfatizó.Mientras en el universo del resto de los ciudadanos estadounidenses, continuó, "los precios de la gasolina subieron un 40%, los costes de los servicios públicos se están disparando y los empleos de los que habla Biden son empleos reciclados"."No son nuevos, son empleos que se perdieron cuando [el COVID-19] cerró la economía. Ahora que la economía está abierta los empleos que existían antes han vuelto. Biden es solo un espectador. Utilizando consejos de contabilidad de Bernie Madoff, en el universo de Biden estaba recortando el déficit. En nuestro universo, un déficit fuera de control está alimentando la inflación", aseveró Shannon.Además, en las palabras del experto, no se puede hablar de unidad nacional cuando se hace la guerra a los conservadores estadounidenses, a los blancos y a la oposición política. Según Shannon, los conservadores estadounidenses y los legisladores del Partido Republicano siguen preocupados por el trato draconiano dado por la Administración Biden a los que participaron en los disturbios del Capitolio por aparentes irregularidades en las elecciones del 6 de enero de 2021. Asimismo, la última revelación del propietario de Twitter, Elon Musk, arrojó luz sobre unas prácticas de censura amplias y potencialmente ilegales y sobre la creciente connivencia entre las grandes tecnológicas y el Gobierno federal.Muchas cuestiones preocupantes quedaron fuera del alcance en el discurso del presidente, precisó el columnista. Se refirió en particular a un globo chino, que puso de manifiesto aparentes lagunas en el sistema de defensa aérea del país, y a las dudas de la Administración Biden sobre cómo reaccionar ante la aeronave, que los estadounidenses consideraban un dispositivo de "vigilancia". Pekín ha afirmado en repetidas ocasiones que el globo no era más que un aerostático meteorológico."[La política exterior de Biden] es más de lo mismo, debilidad con China y despilfarro con Ucrania", subrayó Shannon.En general, desde el punto de vista del experto, el discurso de Biden no hizo cambiar a ningún escéptico.

