https://sputniknews.lat/20230208/mientras-rusia-crece-a-eeuu-solo-le-queda-robar-lo-que-puede-1135503719.html

Mientras Rusia crece, a EEUU sólo le queda robar lo que puede

Mientras Rusia crece, a EEUU sólo le queda robar lo que puede

Rusia sigue creciendo en su expansión comercial. Así lo demuestran varios factores, entre otros, la firma de compañía gasística rusa Novatek con la empresa... 08.02.2023, Sputnik Mundo

2023-02-08T06:00+0000

2023-02-08T06:00+0000

2023-02-08T06:00+0000

qué pasa

eeuu

occidente

rusia

joe biden

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/02/07/1135503572_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_ae1b0c6d6d948cb8647bdd85bcb69ed9.jpg

Mientras Rusia crece, a EEUU sólo le queda robar lo que puede Mientras Rusia crece, a EEUU sólo le queda robar lo que puede

El mundo es mucho más grande que OccidenteCompetencia leal. Es lo que EEUU hace muchísimo tiempo que no sabe lo que es. Y uno de los ejemplos más recientes es que para poder ganarle el mercado europeo de gas a Rusia, debió provocar el conflicto en Ucrania, que enfrenta directamente al gigante euroasiático con la OTAN, es decir, el propio EEUU.Al hilo de esto, otro ejemplo reciente es que, EEUU tenía tanto miedo de que en algún momento a Alemania se le ocurriera retomar la relación comercial con Rusia y volviera a comprarle gas a través de los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2, que 'no le quedó más remedio' que dinamitarlos e inutilizarlos: más que a Moscú, fue una declaración de guerra directa a Berlín. Pero Alemania, como buen país ocupado que es por EEUU desde el final de la Segunda Guerra Mundial, es decir, de la Gran Guerra Patria, agacha la cabeza y traga.De lo que sí puede dar cátedra Washington es del robo más básico: históricamente se ha enriquecido del expolio a gran escala de otros países, y el petróleo que desde hace mucho tiempo le roba a Siria –país en plena crisis humanitaria por el terremoto sufrido, y que permanece sancionado por ese 'Occidente colectivo' que se las gasta de ejemplo de democracia, libertades y demás cuentos–, es de los últimos 'sobrevivientes' de este accionar del país norteamericano.Tan patética es la situación por la que atraviesa EEUU, que se agarra como a un cable pelado de cualquier centavo que pueda rastrillar. Por decirlo de una manera más gráfica, el país norteamericano ha pasado de ser un ladrón de guante blanco, a un simple carterista callejero o de andén del metro. Aunque algunas posibilidades de ladrón de guante blanco todavía le van quedando, pero no por mucho tiempo.Y es que la Cancillería de Rusia calificó de "expolio" la decisión de EEUU de transferir 5,4 millones de dólares en activos decomisados del empresario ruso Konstantín Maloféyev al Departamento de Estado, para usar estos fondos en ayuda a Ucrania. Una decisión anunciada el 3 de febrero por el fiscal general de EEUU, Merrick Garland, quien compareció ante la prensa junto con su homólogo ucraniano, Andréi Kostin."La administración de Joe Biden ha cometido un flagrante expolio por motivos políticos con su decisión de confiscar los activos de Konstantín Maloféyev, congelados en un banco estadounidense, y transferirlos al régimen pronazi de Kiev", comentó la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova. Añadió que lo más probable es que el presupuesto de Ucrania recibirá "migajas", mientras que el grueso de esta suma se quedará en EEUU y en los bolsillos de los oligarcas próximos al gobierno en Kiev.Ligas mayoresY mientras EEUU ya está definitivamente instalado y jugando en esta 'liga de barrio', dicho con todo respeto, Rusia juega en otra liga. La compañía gasística rusa Novatek informó este lunes haber suscrito con la empresa india de fertilizantes Deepak un memorando para el suministro de gas natural licuado [GNL] y amoníaco.Además, ambos tienen la intención de cooperar en los envíos a largo plazo de hidrógeno y amoníaco bajo en carbono "producidos utilizando tecnologías para capturar y almacenar dióxido de carbono, craqueo y fuentes de energía renovables en el complejo químico de gas de Novatek", ubicado en la península de Yamal, al norte de Rusia, en el océano Ártico.Por si fuera poco, ambos países están comprometidos con el pleno cumplimiento del contrato para el suministro de los sistemas de misiles antiaéreos S-400, declaró este lunes el embajador de Rusia, Denís Alípov. "Ambas partes están comprometidas a completar el contrato en su plenitud. Sin duda, lo haremos. Nada lo detendrá", dijo el embajador en una conferencia."La energía, concretamente el petróleo, el gas, los diluyentes, han estado dentro de un escenario de persecución, de guerra de sanciones, de marcas de productos: hacer parecer que unos son buenos y otros son malos. Ante esto, los países productores han llevado adelante estrategias. Lo ha hecho Rusia. Y uno de esos ensayos de esas prácticas, en ese cambio del mundo energético, está dado en la cercanía que se puedan hacer con grandes naciones, como China y como la misma India", explica Miguel A. Jaimes, director del Diplomado Internacional en Geopolítica del Petróleo de Venezuela.El analista advierte que, pese a las sanciones, "Rusia y avanza y responde".

eeuu

occidente

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Javier Benítez https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Javier Benítez https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Javier Benítez https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

eeuu, occidente, rusia, joe biden, аудио