https://sputniknews.lat/20230208/por-que-chile-enfrenta-duros-incendios-forestales-1135508946.html

¿Por qué Chile enfrenta duros incendios forestales?

¿Por qué Chile enfrenta duros incendios forestales?

Chile vive los incendios forestales más letales de la última década. Hasta el 7 de febrero, el Ejecutivo informó que han fallecido 26 personas producto de los... 08.02.2023, Sputnik Mundo

2023-02-08T01:42+0000

2023-02-08T01:42+0000

2023-02-08T01:42+0000

américa latina

chile

📰 incendios forestales en chile (2023)

incendios forestales

industria forestal

la araucanía

💬 opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/02/07/1135508613_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_e2a427637eb2792481135a8ab59ad2a8.jpg

Según el último reporte del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), hay 3.276 personas damnificadas y 1.159 viviendas destruidas por el fuego.Sputnik conversó con analistas para conocer por qué se producen estas catástrofes que asolan la zona centro-sur del país y si es posible su prevención.Los incendios forestales ya han consumido más de 280.000 hectáreas (2.800 km²) de las regiones del Maule (centro), Ñuble (centro), BioBío (centrosur) y La Araucanía (sur), según datos del 6 de febrero.Para Daniela Escalona, doctora en Geografía de la Pontificia Universidad Católica, la falta de planificación urbana y ordenamiento territorial constituyen uno de los factores que inciden en la propagación de los incendios forestales. "Las zonas rurales en Chile no tienen instrumentos de planificación. Actualmente, no hay un ordenamiento territorial sobre las áreas no urbanas", explicó.Las geógrafas Cristina Bonilla, Soraya Gutiérrez y Belén Araneda, integrantes de la Asociación de Geógrafas Feministas de Chile (Geógrafas Chile), coinciden en que los territorios desprovistos de regulación territorial tienen ciertas condiciones que afectarían la propagación de los focos ígneos.Las geógrafas explicaron que la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza (OGUC) establece directrices para la planificación territorial que "evidentemente no son suficientes para evitar o disminuir los riesgos".La OGUC establece que en los planes reguladores territoriales podrán definirse áreas restringidas al desarrollo urbano por constituir un peligro potencial para los asentamientos humanos, denominadas "zonas no edificables" o bien "áreas de riesgo"."Sin embargo, no es explícito que se refiere a incendios, además (...) nadie 'obliga' a los municipios abordar un Estudio Fundado del Riesgo que contenga la amenaza y riesgo por incendio identificada", agregaron.No obstante, desde Geógrafas Chile explicaron que hay varios factores que inciden en el descontrol de los incendios que van más allá de lo planificable y tangible. "Existen factores físicos, como la exposición de las laderas, la pendiente, las características de la vegetación, las condiciones ambientales, humedad, temperatura y viento o las características combustibles del lugar, que afectan a su propagación y posible descontrol"."Asimismo, por falta de planificación territorial y de equipamiento urbano, como son las vías de acceso, vías de escape, hacen que los tiempos de respuestas a la emergencia ante incendios sean aún mayores, por lo tanto, hacen que el desastre sea aún más complejo", indicaron.De todas maneras, "aunque existan territorios regulados, planificados, el incendio no discrimina aquello, y por eso es importante analizar este riesgo desde los multifactores, variables", puntualizaron.Las forestales y el monocultivoLa dictadura cívico-militar liderada por Augusto Pinochet (1973-1990), a través de Fernando Léniz, empresario forestal y ministro de Economía, redactó el controversial Decreto DL701 en 1974 que permitió al Estado subsidiar las faenas forestales durante años.Daniela Escalona explicó a Sputnik que el Decreto DL701 permitió a la industria forestal se expandiera con el modelo de monocultivo sobre suelos agrícolas. "Hay un reemplazo de suelos de bosque nativo, de plantaciones, de suelos agrícolas de buena calidad para plantación de pinos, eucalipto".Según un informe de la Universidad de Chile y el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, el riesgo de incendios es mayor cuando se cambia el uso de los suelos para la actividad forestal, ya que "facilita la disponibilidad de biocombustible de forma extensa, continua y homogénea".¿Existe en Chile una política de prevención de incendios forestales?Los incendios forestales en el país son recurrentes en la temporada de verano en el hemisferio sur. Ante la emergencia que vive Chile, diversos países de la región han entregado su ayuda. Y la opinión pública se cuestiona si está el Estado preparado para una emergencia que se ha vuelto recurrente.Desde Geógrafas Chile señalan que no han visto cambios tangibles hacia "una política preventiva y que frene los incendios", a pesar de que el Gobierno avanza "en pos de la seguridad humana, la sustentabilidad ambiental, con políticas de cuidado que van también con relación a esto".Según la Corporación Nacional Forestal (CONAF), el 99,7% de los focos de incendio se originan por acción humana, sea accidental o intencional. "El gran desafío está allí, que la gestión de los territorios y sus comunidades apunten hacia una educación y concientización de lo que significa provocar focos de incendios, por lo tanto, es un cambio cultural a largo plazo", puntualizaron desde la asociación.Para Escalona, si bien se ha avanzado en políticas preventivas durante los últimos años, "el Estado está bastante limitado por una Constitución que sobrepone, digamos, el derecho privado por sobre cualquier derecho público o cualquier forma de ordenamiento del territorio".

https://sputniknews.lat/20230206/1135449164.html

https://sputniknews.lat/20230204/que-es-el-viento-puelche-que-aviva-los-incendios-forestales-en-chile-1135394418.html

https://sputniknews.lat/20230207/la-policia-de-chile-detuvo-a-15-personas-sospechosas-de-iniciar-los-incendios-forestales-1135494005.html

chile

la araucanía

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Alexis Polo González https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e5/09/09/1115893490_0:0:1201:1200_100x100_80_0_0_692f6dcd282532d54957d8b7968cce4c.jpg

Alexis Polo González https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e5/09/09/1115893490_0:0:1201:1200_100x100_80_0_0_692f6dcd282532d54957d8b7968cce4c.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alexis Polo González https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e5/09/09/1115893490_0:0:1201:1200_100x100_80_0_0_692f6dcd282532d54957d8b7968cce4c.jpg

chile, 📰 incendios forestales en chile (2023), incendios forestales, industria forestal, la araucanía, 💬 opinión y análisis