https://sputniknews.lat/20230209/a-dias-del-super-bowl-presentan-una-queja-contra-la-produccion-de-aguacate-en-mexico-1135546393.html

A días del Super Bowl, presentan una queja contra la producción de aguacate en México

A solo unos días del Super Bowl en Estados Unidos, evento al que los agricultores mexicanos envían unos 130.000 toneladas de aguacate, un mexicano presenta una... 09.02.2023, Sputnik Mundo

américa latina

méxico

medioambiente

michoacán

eeuu

"Diversos especialistas refieren que el ritmo de deforestación y crecimiento de la superficie de aguacate se ha magnificado del 2005 al 2021, lo que puede generar cifras muy preocupantes, por la falta de regulación adecuada, políticas públicas, así como de acciones de protección y preservación ambiental", argumenta el denunciante, cuyo nombre no se dio a conocer, en la petición SEM-23-002 (Producción de aguacate en Michoacán). La queja también hace referencia a un estudio de 2009, sobre el uso indiscriminado de plaguicidas en la zona aguacatera de Michoacán, el cual identificó la aplicación de 450.000 litros de insecticidas, 900.000 toneladas de fungicidas y 30.000 toneladas de fertilizantes por año, contaminando el agua. Asimismo, el ciudadano señaló que México no está protegiendo los bosques y recursos hídricos en Michoacán de los impactos ambientales y la deforestación que ocasiona la expansión de las plantaciones del oro verde. Específicamente, la queja alega que México está incumpliendo disposiciones de la Constitución mexicana, así como de diversas leyes federales relacionadas con la evaluación del impacto ambiental, la conservación forestal, el desarrollo sustentable, la calidad del agua, el cambio climático y la protección del medioambiente. El quejoso también destacó el "notable" crecimiento de la industria aguacatera en Michoacán durante las últimas décadas, posicionando al estado como el principal exportador de aguacate en el mundo, sobre todo hacia Estados Unidos. Pese a que reconoce que no todos los productores de aguacate tienen el mismo grado de impacto ambiental, en el caso de Michoacán, asegura la queja, la producción genera altos niveles de impactos ambientales, mientras que las tasas de deforestación para las plantaciones de aguacate en dicho estado, se encuentran entre las más altas de México y América Latina. Será en los primeros días de marzo cuando la CCA determinará si la producción de aguacate en Michoacán afecta o no a los ecosistemas forestales y la calidad del agua. Según diversas fuentes, los mexicanos enviarán al mercado estadounidense hasta 130.000 toneladas de aguacate por motivo de la edición 57 del Super Bowl, según informó la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM). Además, se dio a conocer que Michoacán ya exportó las primeras 64.000 toneladas de aguacate hacia Estados Unidos en espera del Super Bowl que se celebrará este 12 de febrero.

méxico

michoacán

eeuu

méxico, medioambiente, michoacán, eeuu