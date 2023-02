https://sputniknews.lat/20230209/al-negar-suministrar-armas-a-ucrania-colombia-rompe-con-la-otan-1135574130.html

Al negar suministrar armas a Ucrania, ¿Colombia rompe con la OTAN?

Al negar suministrar armas a Ucrania, ¿Colombia rompe con la OTAN?

Los países de América Latina se abstienen del envío de armas a Ucrania. Sin embargo, el caso de Colombia es especial, ya que este país figura entre los "socios... 09.02.2023, Sputnik Mundo

2023-02-09T17:42+0000

2023-02-09T17:42+0000

2023-02-09T17:42+0000

defensa

ucrania

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

🛡️ industria militar

colombia

otan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/01/12/1134780560_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7191633ba5ae590afae094b8b234f98f.jpg

"Desde Estados Unidos nos pidieron que entregáramos [municiones] a Ucrania, y yo les dije que la Constitución colombiana ordena la paz", dijo el presidente colombiano, Gustavo Petro, en una rueda de prensa durante la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) celebrada en Buenos Aires a finales de enero.Otros países de la región —entre ellos Brasil, Argentina, México y Chile— tampoco se unen a los intentos de Occidente de apoyar a Ucrania con armas, a pesar de la presión por parte de Estados Unidos y los estados europeos, sobre todo, Alemania. La postura de Rusia, en este sentido, está clara, al armar a Ucrania, los europeos están intensificando el conflicto.No obstante, aunque la política de Petro continúa la línea de neutralidad de la región hacia el conflicto, esto también indica un cierto distanciamiento del país respecto a la OTAN. Desde 2018, Colombia es considerado "socio global" del bloque atlántico, y solo Bogotá tiene este estatus en América Latina.Colombia se aleja aún más de la OTANPara Amanda Harumy, profesora de relaciones internacionales de la Fundación Santo André (FSA), esta decisión muestra que la Colombia de Petro trata de alejarse de Estados Unidos y la OTAN, a pesar de que todavía existe una gran influencia estadounidense en el Ejército colombiano."Podemos decir que sí, que hay un vaciado, que hay una ruptura, aunque sea política, simbólica y narrativa. Pero hay toda una lógica y una estructura militar en Colombia construida [sobre la influencia estadounidense]. Eso no cambia de la noche a la mañana", indicó.Harumy puso de relieve que las visitas diplomáticas de países europeos y de Estados Unidos a América Latina tienen como objetivo "presionar a los países que aún no se han pronunciado sobre el conflicto". El especialista también señala que la posición de Petro solo podría mantenerse gracias a la unidad regional y destaca el papel del presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, en este caso."Estados Unidos está presionando, está utilizando su influencia económica, política y militar para manipular a América Latina. Pero la victoria de Lula, esta reanudación de la lógica de que América Latina debe cooperar, integrarse y posicionarse en el mundo como región, refuerza la posición de Petro. Sin Lula, sin América Latina posicionándose [unida], sería mucho más difícil [para Bogotá mantener la autonomía]. Hoy toda la región hace la misma lectura", afirmó.Asimismo, subrayó que la política única de la región latinoamericana podría servir de ejemplo para otras regiones.De acuerdo con la experta, se está librando un gran conflicto mundial, pero América Latina tiene el privilegio de estar lejos del propio enfrentamiento armado."Me parece que se está diseñando un gran conflicto mundial y América Latina tiene el privilegio—un privilegio geográfico y económico— de volver a estar distante, como lo estuvo en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial. Esto nos da el privilegio de ser neutrales el mayor tiempo posible y también de tomar decisiones más cómodamente", añade la profesora de la FSA.¿Hubo un acuerdo entre Petro y Washington?Para Giorgio Romano, profesor de la Universidad Federal del ABC (UFABC) y miembro del Observatorio de política exterior e inserción Internacional (OPEB) de Brasil, la cuestión de que Colombia no suministre armas a Ucrania es "solo un detalle en un cuadro mucho más amplio" que afecta a las relaciones entre Bogotá, Estados Unidos y la OTAN."Las Fuerzas Armadas de Colombia están muy integradas con EEUU y son unas de las más preparadas de Suramérica, y Colombia es socio global de la OTAN, el único país de Latinoamérica que tiene ese estatus. Pero suministrar armas es solo un detalle, no influye mucho. Bogotá no tiene ninguna obligación de suministrar, después de todo Colombia no es miembro de pleno derecho de la OTAN. La gran pregunta es si Estados Unidos, teniendo en cuenta el papel estratégico de Colombia, aceptará el Gobierno de Petro", opinó.Romano recordó que antes de las elecciones presidenciales en Colombia estaba claro que Petro ganaría la batalla. Así que Estados Unidos siguió de cerca lo que ocurría en el país latinoamericano y envió allí a representantes de la dirección de inteligencia de la CIA. Así, el actual presidente se convirtió en el primer líder de izquierdas elevado a ese cargo en la historia del país, una novedad temida por las élites locales y por Washington, que perdería a su principal aliado en Suramérica.El experto cree que se hizo un pacto entre Petro y EEUU para garantizar que se respetarían los resultados de las elecciones. Este acuerdo, cree Romano, puede haber implicado una garantía de que el nuevo Gobierno no rompería con la OTAN. Por eso no ve el camino de la ruptura."¿Qué deducimos? Que hubo cierto acuerdo en las elecciones para que EEUU aceptara la victoria del Petro. En el caso de Brasil, Estados Unidos ya conoce a Lula, pero en Colombia fue diferente, un cambio más emblemático. (...) Trabajo con la hipótesis de que hubo algún acuerdo, que implicaría no tensar la relación con la OTAN, manteniendo a Colombia en esta asociación global como referencia de la OTAN para América del Sur. Tanto es así que a veces Petro dice cosas extrañas sobre el papel de la OTAN. No creo que esté trabajando para una ruptura", señaló.El experto subrayó que tanto las fuerzas armadas colombianas como las brasileñas dependen en gran medida de la posición estadounidense. En otras palabras, si Estados Unidos decide no derrocar al Gobierno actual, el Ejército nacional tampoco lo hará, a pesar del posible descontento con la izquierda.Sobre una posible presión para un cambio de postura, Romano indicó que EEUU entendió que "necesita garantizar cierta autonomía a Suramérica, porque si es demasiado ajustada, los países tienen alternativas, en este caso, China"."Esa es la posición de todo el Sur Global. Es la posición de la India, de Sudáfrica. Es una lección para Europa y lo fue para Olaf Scholz: 'Es su guerra'. Al Sur Global no le interesa tensar ese conflicto", subraya Romano.

https://sputniknews.lat/20230208/scholz-las-exigencias-para-enviar-aviones-y-submarinos-a-kiev-danan-la-unidad-de-la-otan-1135535486.html

https://sputniknews.lat/20230125/la-posicion-de-colombia-de-no-enviar-armas-a-ucrania-es-una-apuesta-por-la-paz-1135053111.html

https://sputniknews.lat/20230204/eeuu-agrava-el-conflicto-en-ucrania-suministrandole-armas-cada-vez-mas-potentes-1135394918.html

ucrania

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ industria militar, colombia, otan