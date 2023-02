https://sputniknews.lat/20230209/buenos-muchachos-la-historia-de-las-acciones-encubiertas-de-eeuu-en-el-pais-y-en-el-extranjero-1135578611.html

'Buenos' muchachos: la historia de las acciones encubiertas de EEUU en el país y en el extranjero

'Buenos' muchachos: la historia de las acciones encubiertas de EEUU en el país y en el extranjero

Mucho antes del ataque al Nord Stream, Estados Unidos se había ganado la reputación de hacer estallar cosas, espiar y dar golpes de Estado en países...

El periodista de investigación estadounidense y ganador del Premio Pulitzer, Seymour Hersh, lanzó una bomba cuando nombró a Estados Unidos como la parte responsable de la destrucción de tres de los cuatro oleoductos Nord Stream que solían suministrar gas natural ruso a Alemania.Mientras que Estados Unidos fingió ignorancia tras la destrucción del oleoducto en septiembre del año pasado, Hersh afirmó que fueron los buzos de la Marina de EEUU quienes colocaron cargas explosivas en el Nord Stream durante un ejercicio de la OTAN en el mar Báltico el verano pasado.Los explosivos se activaron de forma remota semanas después de haber sido colocados, escribió el periodista, citando una fuente familiarizada con la planificación de esta operación.Y aunque la Casa Blanca negó oficialmente la participación de Estados Unidos , el Gobierno y los servicios secretos del país tienen una larga historia de promover los intereses de Washington a través del espionaje y el sabotaje, al tiempo que afirman que no lo hicieron.Operación Ivy BellsEl propio Hersh señala que no sería la primera vez que Estados Unidos lleva a cabo una operación encubierta en las profundidades de la superficie del mar. En la década de 1970, los especialistas estadounidenses lograron instalar una intervención telefónica en un cable de comunicaciones submarino de la Marina soviética en el mar de Ojotsk en la operación denominada Ivy Bells.Sin embargo, a diferencia del ataque a Nord Stream, esta acción estaba dirigida a un elemento de la infraestructura militar, no civil. También ayudó a EEUU a obtener inteligencia valiosa y no asestó un golpe a la economía de un país aliado, mientras que la explosión de Nord Stream esencialmente privó a Alemania, un aliado norteamericano, de su principal fuente de gas natural barato.No fue EEUUAdemás de escuchar a escondidas y hacer estallar cosas, EEUU ha llevado a cabo muchas acciones encubiertas en todo el mundo, tratando de mantener las cosas en secreto y negando su responsabilidad a menos que lo sorprendan in fraganti.En la década de 1950, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) orquestó el derrocamiento del primer ministro iraní Mohamad Mossadegh, y el esfuerzo involucró ataques terroristas de bandera falsa que fueron atribuidos a los comunistas locales que apoyaban al Gobierno de Mossadegh.Los esfuerzos del Gobierno de Estados Unidos para derrocar al líder comunista cubano Fidel Castro, quien se atrevió a gobernar su país sin doblegarse ante su vecino, involucraron decenas de intentos de asesinato e incluso una invasión en toda regla por parte de un grupo de exiliados cubanos financiados y dirigidos por Estados Unidos.Incluso, el Gobierno estadounidense barajó realizar actos de terror contra objetivos en Estados Unidos, tanto civiles como militares, para culpar de estos ataques a Cuba y así obtener un pretexto para declarar la guerra a la isla. Estas propuestas, conocidas como Operación Northwoods, nunca se implementaron gracias al entonces presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, quien las torpedeó.Y en la década de 1980, Estados Unidos vendía armas en secreto a Irán, el odiado enemigo de Washington desde la revolución iraní de 1979, para utilizar el dinero de estas ventas para financiar de forma encubierta a los grupos rebeldes Contras en Nicaragua que luchaban contra el Gobierno marxista sandinista allí.Los detalles de tales chanchullos clandestinos de EEUU generalmente se hicieron públicos gracias a los documentos secretos de la CIA que se desclasificaron décadas después de que ocurrieran esas acciones, o quedaron expuestos debido a las investigaciones del Congreso estadounidense.No hay lugar como el hogarLas actividades clandestinas del Gobierno de EEUU no se limitaron a territorios extranjeros, y la inteligencia de los norteamericanos mostró su voluntad de cometer actos bastante cuestionables contra su propio pueblo.Bajo los auspicios del llamado Proyecto MKUltra , la CIA llevó a cabo experimentos humanos ilegales destinados a desarrollar nuevos métodos de tortura y lavado de cerebro para ser utilizados en los interrogatorios, esencialmente utilizando a ciudadanos estadounidenses como conejillos de indias.El proyecto implicó, entre otras cosas, el estudio de los efectos de las drogas psicoactivas como el LSD en las personas.En las décadas de 1960 y 1970, la CIA también ejecutó un programa de espionaje interno llamado Operación CAOS, dirigido a disidentes políticos y grupos contra la guerra que surgieron en medio de la impopular Guerra de Vietnam.Irónicamente, la Operación CAOS finalmente fue expuesta nada menos que por Seymour Hersh, el hombre que arrojó luz sobre la masacre de civiles vietnamitas en la aldea de My Lai por parte de las tropas estadounidenses, y que más tarde identificaría al culpable de la destrucción del Nord Stream.Y en 2013, el excontratista de la Agencia de Seguridad Nacional de EEUU, Edward Snowden, ayudó a exponer un vasto programa de vigilancia global de la agencia, tanto en el país como en el extranjero, en cooperación con ciertas agencias de inteligencia occidentales como el GCHQ británico y el BND alemán y empresas tecnológicas destacadas como Microsoft y Google.

