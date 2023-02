https://sputniknews.lat/20230209/el-reino-unido-no-tiene-ningun-avion-que-regalar-a-ucrania-1135576596.html

El Reino Unido no tiene ningún avión que regalar a Ucrania

Las declaraciones se hacen en el contexto de la visita del presidente ucraniano a Londres el 8 de febrero, durante la cual el primer ministro británico, Rishi Sunak, anunció que las FFAA del Reino Unido entrenarán a marines y pilotos ucranianos. Además, declaró haber discutido con Zelenski la posibilidad de proporcionar a Kiev aviones de combate y debatió sobre suministrarle armas de mayor alcance.Al dar un discursco ante el Parlamento británico, el mandatario ucraniano dio las gracias a los diputados reunidos en el palacio de Westminster "por adelantado por los poderosos aviones ingleses". Pero poco más tarde, subrayó que no se había dado cuenta de que se necesitan tres años para entrenar a un piloto de caza. Ante un tanque situado junto a Sunak, Zelenski bromeó afirmando que Kiev enviará pilotos que ya llevaban dos años y medio entrenándose.La Fuerza Aérea Ucraniana ya llamó a pilotos retirados para que vuelen su menguante colección de aviones heredados de la Unión Soviética en 1991.Algunos medios de comunicación británicos informaron de que hasta 20 modelos antiguos Tranche One F2 del Eurofighter Typhoon, ya retirados del servicio de combate, podrían satisfacer la demanda de Kiev de aviones a reacción para sustituir a los derribados por cazas y fuerzas de defensa antiaérea rusos. Pero una fuente dentro de la RAF comunicó a los medios que eso era simplemente poco realista."Los Tranche 1 son solo aviones de entrenamiento que no sirven para el combate", puntualizó una fuente interna de la RAF.De los 160 Typhoon entregados en las dos últimas décadas, la RAF solo tiene en servicio un centenar de variantes del FGR4, y hace años que retiró de la circulación los Tornado de ataque e interceptación y los Harrier de apoyo aéreo cercano."El Tornado es un avión fantástico, pero demasiado difícil de mantener y operar. No irán a ninguna parte durante meses", afirmó la fuente de la RAF, agregando que otros tipos son "demasiado caros, complicados, no los tenemos de sobra".Sin embargo, eso no impidió que el ex primer ministro británico, Boris Johnson, pidiera a Sunak que enviara todo el arsenal del Reino Unido a Kiev."Tenemos más de 100 aviones Typhoon. Tenemos más de 100 tanques Challenger 2. El mejor uso para cualquiera de estos elementos es desplegarlos ahora para la protección de los ucranianos", indicó Johnson el 8 de febrero.A finales de enero, la RAF dejó en tierra su flota de aviones de entrenamiento avanzado BAE Hawk, después de que un incidente en una pista revelara problemas con sus motores. El pasado agosto se supo que solo 11 pilotos de un total de 43 holdies (reclutas en espera de plaza en los cursos de formación) recibirían formación de conversión al Typhoon o al F-35B estadounidense comprado para equipar los dos nuevos portaviones de la Royal Navy.

