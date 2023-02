https://sputniknews.lat/20230209/francia-prestara-12-millones-de-euros-a-siria-tras-el-sismo-1135582684.html

Francia prestará 12 millones de euros a Siria tras el sismo

Francia prestará 12 millones de euros a Siria tras el sismo

PARÍS (Sputnik) — Francia otorgará una ayuda financiera de 12 millones de euros a los ciudadanos de Siria afectados por el terremoto, comunicó el periódico... 09.02.2023

La ayuda, continuó, "se distribuirá en coordinación con las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones de la ONU en todas las regiones afectadas por el sismo". De acuerdo con el periódico, 10 millones se prestarán para la ayuda humanitaria, mientras otros dos "se están examinando" como una ayuda alimentaria. Francia también ayudará a Turquía enviado al país en las próximas horas 50.000 vacunas contra la difteria y el tétanos, así como apoyará las actividades de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC, por su sigla en inglés) prestando 500.000 euros. Países BajosAsimismo, el Gobierno de Países Bajos anunció una asignación de 10 millones de euros en ayuda de emergencia a las víctimas de los terremotos en el noroeste de Siria.La ministra de Comercio Exterior y Cooperación para Desarrollo, Liesje Schreinemacher, señaló que la ayuda a los necesitados en Siria se complica por la guerra que continúa en el país árabe desde 2011 y la actual ausencia de relaciones diplomáticas entre Países Bajos y la Unión Europea en su conjunto, por un lado, y el régimen sirio, por otro.“Pero no podemos permitir que esto nos impida ayudar al pueblo sirio”, subrayó Schreinemacher.Sin embargo, según Delmas, la ayuda no cambiará el enfoque político de Francia en torno al Gobierno sirio. Un seísmo de magnitud 7,7 sacudió en la madrugada del 6 de febrero varias provincias del sureste de Turquía y las zonas del noroeste de Siria. Los temblores también se sintieron en el Líbano, Israel y otros países de Oriente Medio. El epicentro del seísmo, el más fuerte desde el año 1939 en Turquía, fue localizado en la ciudad turca de Pazarcik, en la provincia de Kahramanmaras.

