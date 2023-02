Kremlin: en Europa desaparece la línea que separa el conflicto indirecto y directo con Rusia

https://sputniknews.lat/20230209/kremlin-en-europa-desaparece-la-linea-que-separa-el-conflicto-indirecto-y-directo-con-rusia--1135566664.html

Kremlin: en Europa desaparece la l铆nea que separa el conflicto indirecto y directo con Rusia

La consideraci贸n por parte de Londres del env铆o de aviones de combate a Kiev se percibe como una creciente implicaci贸n europea en el conflicto con Rusia, la... 09.02.2023, Sputnik Mundo

Thel Wall Street Journal cit贸 a un funcionario del Gobierno brit谩nico diciendo que Londres estaba considerando la posibilidad de transferir los aviones de combate a Kiev. La Embajada de Rusia en Londres advirti贸 de que la entrega de cazas brit谩nicos al r茅gimen de Kiev tendr铆a consecuencias militares y pol铆ticas para el continente europeo y el mundo entero. Adem谩s, la Embajada se帽al贸 que Rusia encontrar谩 una respuesta a cualquier paso inamistoso de la parte brit谩nica, incluido el caso del suministro de aviones de combate a Ucrania.Seg煤n 茅l, se puede "afirmar que tales acciones de los pa铆ses mencionados conducen a una escalada de la tensi贸n en torno a este conflicto, prolongan este conflicto, hacen que este conflicto sea m谩s doloroso y penoso para Ucrania".Las conversaciones sobre la necesidad de cazas en Ucrania comenzaron inmediatamente despu茅s de que varios pa铆ses dijeran que suministrar铆an tanques a Kiev. Sin embargo, seg煤n los representantes de los pa铆ses, estos tanques podr铆an llegar al ej茅rcito ucraniano no antes de varios meses.En el caso de los aviones militares, las autoridades de los pa铆ses occidentales a煤n no han anunciado espec铆ficamente sus intenciones de enviarlos. El primer ministro brit谩nico, Rishi Sunak, se limit贸 a decir: "Cuando se trata de aviones de combate, por supuesto que forman parte de la conversaci贸n", mientras que el presidente franc茅s no descart贸 entregas.El presidente ruso, Vlad铆mir Putin, anunci贸 el 24 de febrero el lanzamiento de una operaci贸n militar especial para defender las rep煤blicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Mosc煤 como Estados soberanos, frente al genocidio cometido por parte de Kiev.En reiteradas ocasiones, Mosc煤 denunci贸 que EEUU y otros pa铆ses de la OTAN se implicaron en el conflicto con el env铆o de grandes cantidades de armamento a las tropas ucranianas. El canciller ruso, Sergu茅i Lavrov, advirti贸 que cualquier cargamento que incluyera armas destinadas para Ucrania se convertir铆a en un blanco leg铆timo para las tropas de Rusia.

rusia, europa, 馃摪 operaci贸n rusa de desmilitarizaci贸n y desnazificaci贸n de ucrania, ucrania, 馃洝锔 zonas de conflicto