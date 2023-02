La IA ayuda a descifrar un 'libro perdido' de 2.000 años de antigüedad

https://sputniknews.lat/20230209/la-ia-ayuda-a-descifrar-un-libro-perdido-de-2000-anos-de-antiguedad-1135571651.html

Richard Janko, distinguido profesor universitario de estudios clásicos en la Universidad de Michigan, explicó que solo se pueden leer pequeñas partes del texto muy dañado en este momento. El libro perdido es de la Villa de los Papiros en Herculano, una ciudad que fue destruida junto a Pompeya cuando el Monte Vesubio entró en erupción en el año 79 d. C. La villa, llamada así por sus vastos rollos de papiro, contiene numerosos escritos del filósofo Filodemo (vivió alrededor del 110 a. C. al 30 a. C.). Estos papiros fueron carbonizados cuando el volcán entró en erupción. En algún momento, se encontró el texto y se lo entregó a Napoleón Bonaparte en 1804. Él por su parte lo entregó al Institut de France en París, donde ahora reside. En 1986, un intento de desenrollar el papiro le provocó más daños, expresó Janko.Revelando el textoPara descubrir los secretos del papiro, se utiliza el aprendizaje automático: para lo cual se ha entrenado un programa de computadora para detectar tinta en papiros permitiéndole analizar pergaminos antiguos con tomografías computarizadas (TC), que toman miles de rayos X para hacer imágenes digitales en 3D. Los papiros contienen escritura visible, que se puede hacer coincidir con las ubicaciones exactamente y buscar esa tinta en el micro-TC.El profesor Janko señaló que el trabajo que se realiza está haciendo gradualmente más legible el texto. "Con cada iteración, la capacidad de leer más de estos fragmentos va mejorando", señaló el experto.Sin embargo, gran parte del pergamino sigue siendo un misterio. Se desconoce el autor del texto. Tampoco está claro por qué estaba dentro de la villa. Richard Janko anota que muchos de los textos en la villa fueron escritos por Filodemo y hablan de filosofía, no de historia.

