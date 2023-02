https://sputniknews.lat/20230209/la-infraestructura-de-la-otan-en-asia-se-avecina-un-conflicto-similar-al-de-ucrania-en-la-region-1135571325.html

La infraestructura de la OTAN en Asia, ¿se avecina un conflicto similar al de Ucrania en la región?

La infraestructura de la OTAN en Asia, ¿se avecina un conflicto similar al de Ucrania en la región?

La OTAN continuará intentando establecer su infraestructura en la región asiática, aunque es de poca probabilidad que estalle ahí un conflicto como el de... 09.02.2023, Sputnik Mundo

2023-02-09T17:17+0000

2023-02-09T17:17+0000

2023-02-09T17:17+0000

defensa

asia

china

vietnam

otan

aukus

dmitri mosiakov

seguridad

jens stoltenberg

filipinas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/02/09/1135573204_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_339a8010481cf2fafc213b017f154e35.jpg

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó que ve condiciones previas para un conflicto de tipo ucraniano en Asia, acusando a China de militarización y acercamiento con Rusia. No obstante, Mosiakov considera que es "altamente improbable" que se produzca en Asia un conflicto semejante al ucraniano, aunque los estadounidenses llevan mucho tiempo "intentando organizar un conflicto de este tipo".El experto hace hincapié en el papel de Vietnam en esas intenciones de EEUU, ya que existen ciertas contradicciones entre el país y China en torno del mar de China Meridional y demás. Señala que EEUU siempre actúa basándose en "precedentes" conflictivos observados o que se hayan observado en su momento, por ejemplo, entre Serbia y Croacia, Rusia y Ucrania o ahora entre Vietnam y China.La expansión planeada de la infraestructura militarPor otro lado, el profesor nota que conviene prestar atención al último acuerdo para instalar bases estadounidenses en Filipinas.Como señaló el experto, toda la política de la OTAN se basa en falsedades para dar una explicación de por qué se disponen a extender su infraestructura a otras regiones. Mosiakov subrayó que la decisión relativa a las infraestructuras en Asia se tomó en mayo de 2022, en la cumbre de la OTAN celebrada en Madrid, en la que la alianza afirmó que trasladaría parte de sus esfuerzos a Asia, controlando incluso el noreste asiático, donde se encuentran el mar de Ojotsk, el mar de Bering y el mar de Japón.Mosiakov subraya que la OTAN tiene grandes planes en este ámbito, y nuevos despliegues de infraestructuras se producirán bajo el pretexto de la "amenaza china". "Nada cambia", comentó. El experto compara estas acciones con la situación en Europa en los años noventa, cuando se afirmaba que la OTAN ponía misiles "porque tenía miedo de Irán". "Pero, de hecho, ya estaban acercando todas estas infraestructuras a nuestras fronteras [rusas]", agregó.Ahora, en su opinión, está ocurriendo lo mismo con China a la luz de las constantes conversaciones sobre una "amenaza china" en la que la OTAN va a desplegar su infraestructura militar. El bloque asiático de la OTANComo señaló Mosiakov, los bloques establecidos por Estados Unidos en Asia Oriental y Sudoriental, como AUKUS y 'Socios del Pacífico Azul' (PBP, por sus siglas en inglés), no son comparables en términos de organización y eficacia a la OTAN, por lo que la Alianza está desplazando sus esfuerzos hacia la región asiática. A este respecto, se observa que ningún país asiático se ha adherido a AUKUS, ni siquiera Corea del Sur o Japón, aunque ha habido ofertas. Por ello siguen necesitando algún tipo de estructura seria con gran capacidad en Asia, cree el director del Centro de Sureste de Asia, Australia y Oceanía del Instituto de Estudios Orientales.También añadió que todos los intentos estadounidenses de enfrentar a Vietnam con China y convertir a Vietnam en Ucrania y ponerse a espaldas de Vietnam están fracasando, pero eso no impide que Washington intente contener a China.

https://sputniknews.lat/20220929/el-mar-del-sur-de-china-la-nueva-linea-de-hostilidades-de-la-otan-contra-pekin-1130972455.html

https://sputniknews.lat/20230202/eeuu-se-establece-cada-vez-mas-cerca-de-las-zonas-estrategicas-de-china--1135328254.html

https://sputniknews.lat/20230201/china-llama-a-japon-y-la-otan-a-no-provocar-confrontacion-regional-1135264330.html

asia

china

vietnam

filipinas

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

asia, china, vietnam, otan, aukus, dmitri mosiakov, seguridad, jens stoltenberg, filipinas, ucrania, europa, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania