Lo que se sabe de la reforma sanitaria que Petro propone para Colombia

El Gobierno de Gustavo Petro anunció una reforma del sistema de salud con el que buscaría revertir los "terribles" indicadores de Colombia. Según adelantó, el... 09.02.2023, Sputnik Mundo

Tras aprobar una reforma tributaria, Gustavo Petro busca avanzar ahora en una reforma de la salud, que según el Gobierno, busca introducir cambios estructurales tras tres décadas de modificaciones mínimas. El proyecto sería entregado al Congreso el lunes 13 de febrero.Según adelantó Petro en un encuentro con gobernadores del país, la reforma pondría a la atención primaria como eje fundamental. Es que, según remarcó el presidente, posee indicadores "terribles" y alertó que el 22% de los niños colombianos padecen anemia.Las iniciativas para la reforma no parten exclusivamente de la administración de Petro sino que son el resultado de las discusiones de movimientos sociales y expertos en materia de salud que dieron seguimiento a las leyes vigentes en el país y aconsejaron adoptar un modelo basado en la prevención y la atención primaria.Si bien el documento final aún no se encuentra disponible en su totalidad, tanto el mandatario como la ministra de Salud, Carolina Corcho, han dado algunas pistas de los ejes de la reforma.Los pilares de la reforma sanitaria de Gustavo PetroEl pilar principal de la reforma propuesta por Petro está en los Centros de Atención Primaria (CAP), centros de salud que brindan servicios básicos de medicina y algunas especialidades para poblaciones de entre 20.000 y 25.000 habitantes.En otro encuentro con alcaldes, el presidente definió a estos centros como "la puerta de entrada al sistema". La intención del Gobierno es que cada familia colombiana tenga un CAP de referencia —todos los miembros de la familia estarían registrados en el mismo— y que, si se necesita tratamientos de mayor complejidad, sean derivados a hospitales de media y alta complejidad.Entre los elementos más esperados de la reforma está el impacto que tendrá sobre las EPS (Entidades Promotoras de Salud), instituciones privadas encargadas de brindar los servicios de salud a los usuarios.Petro deslizó que la intención del Gobierno es eliminar las EPS sino exigir que se adapten a un sistema que ya no las tenga en el centro, sino que tenga como pilar la atención primaria en los CAP."La EPS puede, si quiere sobrevivir hoy en el nuevo sistema que proponemos, comenzar su sobrevivencia con Centros de Atención Primaria", dijo el presidente en la reunión del 7 de febrero con los gobernadores.El presidente también defendió que los hospitales públicos ya no solo buscarán "minimizar costos o recortar servicios" sino que se consolidarán como instituciones de salud con el compromiso de que los pacientes "salgan curados".La reforma también busca fortalecer la participación de la comunidad y las organizaciones sociales en el Consejo Nacional de Salud, que asesora a la Rectoría y dirección del sistema. Las recomendaciones del Consejo no serán vinculantes pero las autoridades de la salud deberán justificar las razones para no tomar las sugerencias.Se prevé además que el sistema de salud trabaje en coordinación con otros ministerios para identificar "determinantes sociales de la salud", es decir, elementos del entorno que puedan influir en los aspectos sanitarios, como productos contaminantes cerca de poblados o falta de agua potable, entre otros.Otra de las líneas defendidas por el Gobierno de Petro será la "dignificación" de los trabajadores del sector, combatiendo la precarización laboral, uno de los puntos que había sido más reclamado por los trabajadores durante el Gobierno de Iván Duque (2018-2022).

