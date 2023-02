https://sputniknews.lat/20230209/por-que-mas-de-la-mitad-de-los-trabajadores-chilenos-no-se-tomara-vacaciones-en-2023-1135560128.html

¿Por qué más de la mitad de los trabajadores chilenos no se tomará vacaciones en 2023?

Un reciente estudio reveló que más del 50% de los trabajadores chilenos encuestados no se tomarán vacaciones este verano. El difícil escenario económico que...

La Mutual de Seguridad, una corporación privada sin fines de lucro que brinda cobertura contra los siniestros por accidentes laborales, presentó su estudio Vacaciones Trabajadores 2023, en el cual dio a conocer que el 52% de los trabajadores chilenos no se tomarán vacaciones este año.Entre otras razones, los encuestados manifestaron que no tomarán su descanso debido problemas en las condiciones laborales, como no contar con vacaciones pagadas, miedo a perder el empleo o el agobio laboral que implica salir durante algunas semanas.Para Barbara Navarrete, economista de la Universidad de Chile, la precariedad laboral, la incertidumbre económica y la inflación son parte central de la decisión que lleva a más de la mitad de los trabajadores chilenos a no tomar vacaciones."Los últimos años, en particular desde el estallido social hasta todo el desarrollo de la pandemia, golpearon fuertemente las condiciones económicas de las familias, principalmente de las familias más vulnerables", indicó a Sputnik.La economista explicó que la inflación en Chile tomó niveles históricos y llegó a cerrar el 2022 en un 12,8%. Esto generó un alza en el costo de la vida, "tanto de los insumos básicos de la vida cotidiana y de los componentes de la canasta básica familiar en términos de entretención y transporte".La incertidumbre económica y precariedad laboralSegún las proyecciones económicas del Banco Mundial (BM), en el 2023 habrá una desaceleración en América Latina y el Caribe, región que crecerá solo un 1,3%. Las economías más afectadas serán las de Chile y Haití, con un decrecimiento de -0,9% y -1,1% respectivamente.La incertidumbre económica golpea directamente a la inversión y a la creación de nuevos empleos. Además, la situación internacional también es un factor importante en el encarecimiento de la vida que se vive en el país. El economista Manuel Pérez dijo a Sputnik que lo "repercute en la inflación del país es el conflicto en Ucrania".Navarrere explicó a Sputnik que la pandemia dejó a diversas industrias y sectores económicos muy golpeados. "Por ejemplo, la paralización de las obras de construcción dejó a muchas personas sin su fuente laboral por mucho tiempo. Esto recién empieza a mejorar, pero lentamente y con condiciones laborales precarias".El sueldo mínimo en Chile es de 512 dólares, aproximadamente. Asimismo, la tasa de ocupación informal llegó a 27,4% en el trimestre octubre-diciembre de 2022, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas.La salud mental de los trabajadores chilenosEl 83% de los encuestados por la Mutual de Seguridad han experimentado algún tipo de problema relacionado con el agotamiento o la salud mental en los últimos 12 meses. El 48% manifestó haber experimentado problemas de salud mental más severos, como depresión, angustia y ansiedad, los cuales impactan directamente en la vida laboral. De ellos, un 46% siguió trabajando pese a su condición.Soledad López, psicóloga de la Universidad de Talca, afirmó a Sputnik que "el ocio y tiempo libre son actividades que brindan entretenimiento y relajación. Además, dan espacio para el desarrollo personal y así poder reparar el desgaste psicológico y fisiológico que generan los trabajos".La psicóloga explicó que es fundamental para cualquier ser humano romper con las rutinas y darse tiempo en actividades ajenas al trabajo y que debieran ser considerados como factores esenciales para la salud y bienestar."En el último tiempo mucho se ha hablado de la importancia que se debe dar a la salud mental. Y las vacaciones se encuentran íntimamente ligadas, porque son fundamentales para la salud mental y física, para las relaciones familiares y sociales, dándose una posibilidad al cambio de temas y actividades", agregó López.

