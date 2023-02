https://sputniknews.lat/20230209/quien-es-el-asesor-de-biden-que-podria-estar-detras-del-sabotaje-contra-el-nord-stream-1135592719.html

¿Quién es el asesor de Biden que podría estar detrás del sabotaje contra el Nord Stream?

¿Quién es el asesor de Biden que podría estar detrás del sabotaje contra el Nord Stream?

La investigación del periodista ganador del premio Pulitzer Seymour Hersh que atribuye a un equipo de buzos militares de Estados Unidos el sabotaje de los gasoductos Nord Stream.

En entrevista con Sputnik, el analista y periodista de investigación de Wall Street Charles Ortel validó la acusación de Hersh en torno al asesor de Biden como una mente instrumental para conducir la campaña que reventó el 26 de septiembre de 2022 el gasoducto, clave en la interacción económica y energética entre Rusia y Alemania vía el mar Báltico.Fue desde diciembre de 2021 cuando Sullivan, bajo la autorización del presidente estadounidense, reunió a integrantes del Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro, la Agencia Central de Inteligencia —CIA, por sus siglas en inglés— y el Estado Mayor Conjunto para planear la destrucción del gasoducto, según las revelaciones de Hersh publicadas en una página personal.Fue a inicios de 2022 cuando la CIA devolvió a Sullivan una ruta para hacer estallar los gasoductos, una estratagema que no fue comunicada al Congreso de Estados Unidos, mientras que el Ejército y los servicios de inteligencia estadounidenses hicieron todo lo posible por ocultar el papel de Washington en el sabotaje. Según el periodista de investigación, el equipo tenía dudas sobre la legalidad del complot y era muy consciente de que podría convertirse rápidamente en una pesadilla para la política exterior."Cuando se comete cualquier crimen, la pregunta inmediata que hay que hacer cuando se busca sospechosos es: '¿a quién beneficia?'. No solo benefició a Estados Unidos, sino que mandos estadounidenses hicieron comentarios antes y después de la destrucción del gasoducto virtualmente confirmando su rol y sus beneficios derivados", evaluó el analista geopolítico y exmarine de Estados Unidos Brian Berletic en diálogo con Sputnik.Un día después de la avería del Nord Stream, el propio Sullivan dijo brevemente que las autoridades estadounidenses acompañan las investigaciones para discernir los hechos de un "aparente sabotaje", además de que contribuirían a garantizar la seguridad energética de Europa.Un exjefe de estación de la CIA, Philip Giraldi, validó las acusaciones de responsabilidad de Estados Unidos emitidas por Hersh y dijo tener información sobre sus fuentes confiables, además de que efectivamente el asesor de Biden habría implementado el ataque contra el gasoducto."El reportaje de Hersh sobre el atentado contra el Nord Stream es completamente convincente y sé que tiene fuentes fiables, la mayoría en la comunidad de inteligencia, pero preferiría considerar a Sullivan como el ejecutor del atentado contra el gaseoducto en virtud de su cargo más que como el impulsor del mismo", dijo a Sputnik Philip Giraldil. "Para estar seguro, Joe Biden habría tenido que promover y respaldar el proyecto", agregó.Jake Sullivan, quien se graduó de la Universidad de Yale en 1998, se convirtió 10 años después en consejero de la entonces candidata presidencial Hillary Clinton, para luego sumarse a la campaña electoral de Barack Obama, quien triunfaría en las urnas en 2008.Sullivan tenía solo 32 años cuando juró su cargo como jefe adjunto de personal para política de Hillary Clinton en el Departamento de Estado de EEUU. Cuando Clinton dejó el Departamento de Estado a principios de 2013, Obama ascendió a Sullivan al puesto de asesor de seguridad nacional del entonces vicepresidente Joe Biden.Desde la esfera de acción de la mancuerna entre Obama y Clinton, Sullivan participó en el diseño del acercamiento de ese Gobierno a las autoridades de Cuba, además del acuerdo nuclear también impulsado entonces con Irán.También se identifica a Sullivan como parte del equipo que diseñó la estrategia estadounidense para intervenir en Libia junto con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que derivó en el asesinato del entonces dirigente del país, Muamar Gadafi.Este asesor del Poder Ejecutivo estadounidense ha sido elogiado por Biden como un intelecto único a nivel generacional e incluso Clinton lo ha estimado como un posible presidente de Estados Unidos.No obstante, no solo elogios acompañan su carrera. "Sullivan está claramente embriagado de poder y carece de un verdadero sentido de lo correcto y lo incorrecto", pondera Charles Ortel."Sullivan es un rabioso militante globalista que ha alcanzado varios altos honores en la vida académica, por lo que está supremamente seguro de sí mismo y, tristemente, seguido gravemente equivocado", califica el analista político.A las dudas sobre su temprano ascenso político pese a su juventud e inexperiencia, observadores responden que Sullivan es un maestro de resolver las necesidades y deseos de sus jefes, incluso cuando son contrarios a la ley y la ética."Parece ser un gran fanático de las negociaciones secretas que nunca son sometidas al escrutinio", estima Ortel.En el caso de su posible responsabilidad en el Nord Stream, Sullivan sería sentenciado y encarcelado por su guerra no declarada contra Rusia, valora el especialista. Según Ortel, al avivar el fuego de la guerra proxy contra Rusia, el equipo Biden persigue intereses propios y trata de encubrir y ocultar irregularidades políticas en las que están implicados Biden, Clinton y Obama en Ucrania y otros países desde 2009 hasta la fecha. Sin embargo, parece que pronto se podría saber más sobre la trama secreta y arriesgada de la Administración Biden. Hersh indicó a Sputnik que próximamente se publicarán más artículos de investigación sobre la explosión del Nord Stream, pero se negó a dar más detalles.

