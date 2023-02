https://sputniknews.lat/20230209/razones-replicas-y-mas-detalles-todo-lo-que-debes-saber-sobre-los-terremotos-de-turquia-y-siria-1135574885.html

Razones, réplicas y más detalles: todo lo que debes saber sobre los terremotos de Turquía y Siria

El terremoto destructivo que sacudió el 6 de febrero por la mañana la provincia de turca de Kahramanmarash, dejó miles de fallecidos y heridos

El sismólogo Dogan Perincek expresó a Sputnik que esta gran tragedia abarcó una zona extensa de 470 km. "Las réplicas posteriores al terremoto alcanzaron 6,6, casi igual a la sacudida principal. En términos de cobertura, este es probablemente el primer terremoto de este tipo en Turquía. Hemos sufrido bastantes terremotos en fallas tectónicas. Por ejemplo, el terremoto de Erzincan [ciudad turca] tuvo una magnitud de 7,9, pero el área cubierta fue mucho menor", puntualizó. A la pregunta ¿por qué el terremoto cubrió una zona tan extensa? el experto contestó que el epicentro se situó donde dos fallas, la falla del mar Muerto y la falla de Anatolia Oriental, confluyen en el mismo punto. "Kahramanmarash está justo al lado de este punto. Así pues, el terremoto se produjo en el punto donde convergían las dos fallas, lo que determinó su magnitud destructiva. Se trata de una situación poco convencional", concluyó.Asimismo, el director del Instituto de Sismología y Geodinámica de la Universidad Federal de Crimea, Yuri Volfman, declaró a Sputnik que el terremoto es catastrófico por su gran magnitud, pero no es "exótico" para esta región.A causa del sismo de magnitud de 7,5 en Izmit fallecieron unos 18.000 personas. El evento telúrico se sintió hasta en Crimea. Ondas sísmicas y nuevas réplicas posiblesLas ondas sísmicas tras el terremoto y sus réplicas fueron detectados por instrumentos de todo el mundo, declaró a Sputnik Danila Chebrov, director de la sucursal de Kamchatka del Servicio Geofísico de la Academia de Ciencias de Rusia, comentando la información de que una "onda expansiva" del terremoto de Turquía se registró en Japón.El científico aclaró que, con semejante magnitud del terremoto, la propagación de ondas sísmicas por todo el planeta es un fenómeno común.En este contexto, el director de la rama Altái-Sayanes del Servicio Geofísico de la Academia de Ciencias de Rusia, Alexandr Yemánov, afirmó a Sputnik que la energía liberada durante el devastador terremoto es tal que pueden producirse réplicas en un radio de hasta 300 kilómetros alrededor de su epicentro. A veces, según él, hasta hay varias roturas superficiales.En general, calificó de habitual que a un terremoto destructivo le siga una serie de réplicas de menor magnitud, pero consideró difícil precisar cuánto podrían durar en esta región de la Tierra, ya que "cada región tiene sus propias pautas".Asimismo, el director del Servicio Geofísico de la Academia de Ciencias de Rusia, doctor en ciencias técnicas, Yuri Vinográdov, anotó que las réplicas del terremoto durarán unas dos semanas.El científico calificó el sismo ocurrido de catastrófico y "bastante inusual". "No se había previsto un terremoto tan fuerte en esta zona. Hay, por supuesto, una región sísmicamente peligrosa, pero no de esta magnitud. Se pronosticó que habría un terremoto en 2020, pero que sería diez veces más débil. Pero aquí ocurrió y la réplica fue de la misma intensidad", apuntó el experto. Según Vinográdov, el desastre se debió a la colisión de la placa Arábiga con la plataforma europea oriental. "La plataforma de Europa del Este es una formación muy estable, firmemente erguida, por así decirlo. La placa Arábiga se desliza sobre ella con gran rapidez y, en consecuencia, se produce... en realidad un accidente entre dos placas tectónicas", explicó.¿Por qué los destrozos en Siria fueron tan graves?La gran destrucción tras el terremoto en Siria, que, a diferencia de Turquía, no se encontraba en el epicentro de los temblores, puede atribuirse a la fragilidad de las estructuras, argumentó Vinográdov. "Siria está cerca, pero en general todo ocurrió en territorio turco. Normalmente en el epicentro se producen los peores daños. Más lejos, respectivamente, menos. También depende de lo fuertes que sean las estructuras. En Turquía, quizás, la construcción a prueba de terremotos es bastante fuerte y esto causó menos daños, pero en Siria, aunque no está en el epicentro, muchas casas sufrieron daños porque resultaron ser menos fuertes", precisó Vinográdov, agregando que la resistencia sísmica de los edificios es uno de los elementos más importantes para la seguridad de las personas.Causa probable de la inundación de calles turcasEl 6 de febrero el canal de televisión NTV informó de que el nivel del mar había subido en la ciudad de Iskenderun, en la provincia turca de Hatay, debido a los terremotos que afectaron a 10 provincias. Se inundaron carreteras, plazas y lugares de trabajo de la zona costera. Los edificios y lugares de trabajo del bulevar han sido evacuados, según el canal de televisión. También fueron inundadas las calles de la ciudad turca de Alejandreta.La inundación de las calles podría ser causada por un pequeño tsunami, y lo más probable es que el agua se vaya pronto, comunicó a Sputnik el director adjunto del Servicio Geofísico de la Academia de Ciencias de Rusia, Ruslán Diáguilev. Además, añadió que ese fenómeno, aunque raro, se produce cuando hay terremotos muy fuertes.Al mismo tiempo, señaló que es imposible predecir inequívocamente si el agua saldrá de las calles turcas o se quedará."Las placas Arábiga y Anatolia se desplazaron una respecto a la otra... Seguirán moviéndose, es un proceso natural. Si la superficie de la tierra se ha hundido allí, el encharcamiento persistirá durante un tiempo, pero probablemente desaparecerá", resumió el experto.El pasado 6 de febrero, en el sureste de Turquía, así como en el noroeste de Siria, se produjeron varios temblores devastadores dejando más de 16.000 muertos y miles de heridos. Un temblor de magnitud 7,8 se produjo a las 04:17 hora local (01:17 GMT) del 6 de febrero, cerca de la ciudad turca de Gaziantep. Un segundo sismo de magnitud 7,7 se produjo menos de 12 horas después. El epicentro del sismo se situó en el distrito de Pazarcik, en la provincia turca de Kahramanmaras.El sismo afectó a las provincias sirias de Alepo, Latakia, Hama y Tartus, cobrando más de 1.200 vidas y causando más de 2.000 heridos. Muchos países proponen su ayuda a Ankara, pero pocos hacen lo mismo con Damasco.

