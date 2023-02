https://sputniknews.lat/20230210/acoso-por-apoyar-a-ucrania-y-separarse-de-china-que-esperar-de-la-reunion-lula-biden-en-eeuu-1135630304.html

"Habrá presión de EEUU a Brasil para apoyar a Ucrania": ¿qué esperar de la reunión Lula-Biden?

El retorno de Luis Inacio Lula da Silva está en el foco del Gobierno del presidente Joe Biden. Durante su próxima reunión los dos mandatarios van a plantear... 10.02.2023, Sputnik Mundo

El experto considera que la Administración actual de Lula constituye una "ventana de Biden" para los restantes dos años del poder de los demócratas. Ambos Gobiernos poseen puntos de coincidencia, aunque esto no significa el acuerdo total con los intereses políticos de ambas partes.La base común de estas relaciones procede del fracaso de los trampistas y bolsonaristas en las elecciones acompañadas con el asalto de Capitolio en EEUU y de la Plaza de los Tres Poderes de Brasilia en Brasil efectuados por los seguidores radicales de Donald Trump y Jair Bolsonaro respectivamente. Por lo tanto, se añade en el discurso de los jefes de los Estados la agenda mutua que polariza con la extrema derecha no solo en las dos naciones, sino también en el resto del mundo, relacó Costa Junior.Otros puntos de contacto entre Lula y Biden son las cuestiones medioambientales y raciales, temas que el Gobierno estadounidense está intentando abordar a nivel interno. Así lo demuestra la inclusión de Marina Silva, ministra de Medio Ambiente, y Anielle Franco, ministra de Igualdad Racial de Brasil (y hermana de Marielle Franco, concejala asesinada en Río de Janeiro en 2018), en el viaje de la comitiva presidencial brasileña.Acoso por apoyar a UcraniaNo obstante, el experto cree que EEUU intentará incluir en la agenda de la reunión el programa de apoyo de Brasil a Ucrania.A su juicio, ya ha habido una "persecución previa" coordinada por Washington, empezando por la llamada telefónica de Lula con el presidente francés, Emmanuel Macron y la visita del canciller alemán, Olaf Scholz durante la cual Brasil reiteró su posición de neutralidad y la necesidad de poner fin al conflicto por la vía diplomática.Sin embargo, de acuerdo con el experto, esa presión no solo será superada por Lula, sino que él ya pretende "hacerlo". Costa Junior cree que el presidente brasileño está preparado para tal presión y que su experiencia en política, así como la presencia de un asesor competente, Celso Amorim, contribuirán a defender la postura de paz. Más, el profesor señala que las relaciónes de Brasil con Rusia son fundamentales."Además, Lula mantiene buenas relaciones con [el presidente ruso Vladímir] Putin, al igual que Celso Amorim con [el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi] Lavrov. Al fin y al cabo, son los creadores del BRICS (grupo que reúne a los dos países, más China, la India y Sudáfrica)", indicó.El investigador de la USP está seguro de que Lula saldrá muy airoso de la situación y que propondrá lo que ya había insinuado durante la visita de Scholz a Brasil: una conferencia de paz formada por estados independientes para celebrar negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania.Destrozar las relaciones entre Brasil y China es un objetivo de EEUUAparte de la guerra indirecta contra Rusia, la contención de China es una de las principales obsesiones políticas del Departamento de Estado estadounidense, cuya agenda de política exterior es la misma independientemente de quién esté en el poder. "Tenemos ases en la manga", valora el profesor de Relaciones Internacionales.La cosa es que en medio de la guerra tecnológica contra China, una de las cosas que Biden puede ofrecer a Brasil es una reindustrialización de alta tecnología del país, que puede insertar al país en la cadena global proestadounidense. El asunto interesa a Brasil sobre todo por la reanudación de la producción industrial basada en la alta tecnología.Sin embargo, el experto apunta que ese tema se enfrenta a dos grandes obstáculos. El primero es el BRICS, que consitutuye una prioridad del Gobierno de Lula, de acuerdo con Costa Junior. La segunda procede de que China sigue siendo el mayor socio comercial de Brasil. Subraya que el país no renunciará a esta relación.Biden invitó a Lula a la Casa Blanca el 9 de enero, un día después de que miles de partidarios de Bolsonaro asaltaran las sedes del poder en Brasilia, un episodio que recordó a la violenta toma del Capitolio del 6 de enero de 2021, cuando simpatizantes de Trump intentaron que Biden no llegara al poder. El 20 de enero EEUU confirmó que Lula da Silva visitará Washington. Lula se reunirá con Biden en Washington el 10 de febrero.

