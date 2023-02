https://sputniknews.lat/20230210/carolina-ribera-hija-de-jeanine-anez-es-investigada-por-presunto-lavado-de-dinero-en-bolivia-1135608643.html

Carolina Ribera, hija de Jeanine Áñez, es investigada por presunto lavado de dinero en Bolivia

10.02.2023

La Fiscalía inició una investigación a Carolina Ribera, hija de la expresidenta de facto Jeanine Áñez (2019-2020), por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas durante el periodo en que su madre la designó representante de la Unidad de Gestión Social del Ministerio de la Presidencia, coincidente con su mandato.Desde la oposición manifestaron que se trata de una maniobra del presidente Luis Arce para frenar el activismo de Rivera por la liberación de madre, acusada de crímenes cometidos durante su Gobierno.El diputado Héctor Arce, del Movimiento Al Socialismo (MAS), contó a Sputnik que "durante la gestión de Carolina Ribera [como representante presidencial] se constató y evidenció que han habido muy malos manejos de recursos".A raíz de los hechos, Áñez escribió una carta, difundida en redes sociales: "Ahora se ensañan con la vida de mi vida. El dolor y la impotencia que siento de no poder estar a tu lado me dejan sin palabras"."Saben que mi única razón de ser son mis hijos. El odio y la sed de venganza ahora, en un plan desalmado y sin límites, buscan incriminarte en nuevas patrañas montadas, con el único fin de destrozarme", aseguró la expresidenta, desde su celda en la cárcel paceña de Miraflores.Áñez sostuvo que la investigación a su hija se motivó "por defenderme y buscar verdadera Justicia, sin apoyo y sin otra fuerza que la educación, los valores y las mismas convicciones democráticas que defienden la mayoría de los bolivianos".Desde el Gobierno nacional consideraron que la hija de Áñez debería responder ante la Justicia si se lo requieren, sin ningún temor en caso de que no haya cometido los delitos señalados por el fiscal Carmelo Laura.Según el diputado Arce, "la Justicia determinará de manera objetiva, imparcial y transparente si Carolina Ribera tiene responsabilidad en el manejo de esta institución, así como la gestión de los recursos que se ha cuestionado en las denuncias que ya existen".¿Persecución política?Ribera, su madre y todo el arco opositor manifestaron que la investigación obedece a la "persecución política" que habría desatado el Gobierno de Arce."Los bolivianos estamos acostumbrados a escuchar que cualquier denuncia a un opositor es un caso de persecución política. Pero no es así. El ordenamiento jurídico del Estado Plurinacional de Bolivia no tiene excepciones", afirmó el diputado.El representante del MAS remarcó que desde el presidente hasta el último de los ciudadanos "estamos en la obligación de acudir ante el llamado de la justicia para transparentar nuestros actos como servidores públicos".El diputado, quien es abogado de profesión, comentó que si Ribera no cometió ningún delito nada hay que temer. Pero se mostró preocupado de que ella y otros opositores opten por "salir del país, porque tienen muchas cosas que explicar sobre su administración", durante el Gobierno de facto.La prima de CamachoAdemás de Ribera es investigada Natalia Ibáñez Vaca, prima del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, actualmente detenido en Chonchocoro por su participación en el golpe de Estado contra Evo Morales (2006-2019). También se indaga si ella incurrió en legitimación de ganancias ilícitas.La Fiscalía solicitó informes a 32 instituciones financieras para conocer los movimientos económicos de las investigadas durante los últimos años: desde las cuentas por el servicio de Internet hasta las cargas de gasolina.Según Ribera, ella y su hermano José Armando se mantienen por la herencia de su padre, fallecido en 2020, así como con el alquiler de dos casas de la familia."Me persiguen por defender a mi madre. Esta es la nueva forma de tortura a Jeanine Áñez, persiguiendo a su hija, y lo van a hacer con todos los presos políticos y sus familias", dijo Ribera en un video que colgó en sus redes sociales."Pero no me van a callar y seguiré denunciando todo el abuso, buscando justicia para todos los presos políticos en mi país. Quieren amedrentarme y no lo van a conseguir", aseguró.Ribera también criticó a "jueces y fiscales que se prestan para estos abusos. Investiguen, que no tengo nada que esconder. A mi madre le han inventado delitos para secuestrarla".Consejo de LimaEn la misma línea que el diputado Arce, el ministro de Justicia, Iván Lima, aconsejó a la hija de Áñez: "Lo que debe hacer es ir a la Fiscalía y rendir información, no victimizarse. No permitir que se distorsione la democracia. La democracia funciona si todos somos iguales ante la ley", dijo en conferencia de prensa.Y agregó: "Cuando los políticos no quieren dar cuentas, están buscando impunidad y están pensando que se trata de una clase privilegiada, que por ser hijo de alguien no tiene que ser investigado. Sin embargo, esto no es admisible en una democracia".

