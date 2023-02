https://sputniknews.lat/20230210/colombia-exhibe-su-proyecto-de-paz-total-en-la-feria-del-libro-de-cuba-2023-1135605121.html

Colombia exhibe su proyecto de paz total en la Feria del Libro de Cuba 2023

Durante la fiesta literaria que se celebrará del 9 al 19 de febrero, la nación sudamericana exhibirá, desde el arte, los múltiples caminos hacia la paz total y el valor simbólico de la palabra en el surgimiento de un nuevo relato de país, mediante la poesía, narración, mirada crítica sobre el escenario social y la salvaguarda de la memoria y las raíces ancestrales.Será un escenario ideal para la consolidación de los históricos lazos de amistad entre ambos países, impulsados por figuras como el escritor Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura en 1982, desde las primeras semanas de 1959.Gabo, como se conoce popularmente al escritor colombiano, intervino entonces en la denominada Operación Verdad, masiva conferencia convocada por el líder Fidel Castro para enfrentar la campaña de desinformación contra la naciente Revolución. Luego integró la plantilla de la agencia de noticias Prensa Latina como corresponsal en Bogotá y Nueva York, y mantuvo, en las décadas siguientes, vínculos con instituciones culturales como Casa de las Américas y una reconocida amistad con Fidel.El evento literario, desde sedes como la Fortaleza San Carlos de la Cabaña y el Centro Histórico de la Ciudad de La Habana, será además una instancia perfecta para visibilizar el aporte de Cuba como garante de los diálogos de paz entre el Gobierno de Colombia y el ELN.La feria expondrá el trabajo de la Comisión de la Verdad —institución colombiana encaminada al esclarecimiento de patrones y causas del conflicto armado interno— y representa el punto de partida para la labor conjunta proyectada para este 2023 que incluye, entre otras acciones, la firma de un Memorando de Entendimiento para la Cooperación en Culturas, Artes y Patrimonio.Ángela Mavisoy, poeta y artesana indígena del pueblo Kamëntsa Biya que estará presente en el evento, manifestó a Sputnik que Colombia atraviesa un tiempo de cambio político en la búsqueda de la paz, desde miradas y voces territoriales, una transformación alusiva también al acercamiento a las comunidades para la comprensión de las realidades sociales.Habrá numerosas iniciativas literarias, presentaciones de decimeros y el grupo musical Enkelé, se exhibirán cortos y largometrajes, y el estánd contará con una librería de más de 600 títulos colombianos.Protagonismo de ColombiaEl poeta y narrador colombiano Juan Manuel Roca, distinguido con varios premios nacionales de poesía, reconoció a Sputnik que esta invitación "nos ayuda a encontrar algo ya señalado por el apóstol de la isla José Martí: las llaves del mundo", pues, a su juicio, las palabras abren las puertas de los territorios cercanos y permiten la confluencia de disímiles expresiones.Por su parte, Álvaro Castillo Granado, librero, escritor, editor y bibliógrafo, aseguró a Sputnik que los colombianos esperaban esta oportunidad, sobre todo, por los vínculos profundos existentes entre ambas patrias."Es necesario que se conozca y divulgue nuestra literatura en la isla, que los autores conozcan e interactúen con sus pares. Es una buena oportunidad para conocer, de primera mano, algunos aspectos de la realidad colombiana y del proceso que en este momento se impulsa", puntualizó el autor, entre otros, de Librovejero, Encuentros con Paco Ignacio Taibo II y En viaje.Para Alonso Sánchez Baute, escritor y periodista de la nación sudamericana, La Habana y Bogotá estrechan lazos cada vez más fuertes, desde la década pasada, "particularmente desde los ocho años del Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018)", aunque, "la relación posterior, durante los cuatros años de presidencia de Iván Duque (2018-2022), fue, por momentos, tensa y ambivalente".El columnista y colaborador, entre otros, de El Heraldo y El Espectador, expresó a Sputnik que tras la llegada de Gustavo Petro a la Casa de Nariño "el trato entre ambos ha vuelto a ser cercano, como corresponde a dos países que comparten no solo un mismo mar, sino también, en muchos aspectos, una historia conjunta".En este sentido, la elección de Colombia como país invitado a la Feria Internacional del Libro en Cuba representa "una oportunidad para dar a conocer en La Habana el trabajo literario de las generaciones posteriores a Gabriel García Márquez, lo cual seguramente ayudará a afianzar aún más la amistad de nuestros pueblos".García Márquez y la influencia de las letras colombianasDe acuerdo con Juan Manuel Roca, autor de Luna de ciegos, Los ladrones nocturnos y Cartas desde el sueño, el aporte colombiano a las letras continentales "no es poco" y acontece desde antes de Gabo, con novelas como La Vorágine, de José Eustasio Rivera, o la poesía modernista de José Asunción Silva y sus Gotas Amargas.Castillo Granado aludió también a otros colombianos que influyeron en la literatura cubana, como el poeta Porfirio Barba Jacob, que escribió algunos de sus textos en la isla, donde confluyó con intelectuales de la época.No obstante, considera a García Márquez como una figura fundamental dentro de las letras hispanas, "una síntesis y amalgama de las múltiples expresiones de un continente", pues nos da "una razón y seña de identidad", como un escritor del Caribe, "entendiendo esa región desde los diversos pueblos y lenguas que habitan ese espacio geográfico y cultural".Ángela Mavisoy mencionó la trascendencia de las crónicas colombianas sobre la verdad de la conquista y la usurpación de los territorios. "La guerra y los conflictos sociales edificaron nuestro contexto social y sirvieron de inspiración e indignación para muchos escritores".Respecto del impacto de Gabo en la región, la poeta y artesana indígena aseguró que el literato "no solo mostró la soledad en tantos años de injusticia, sino también las maravillas que cobijan al colombiano, es así como presenta al mundo la belleza que se puede encontrar en medio del dolor y el conflicto".Gabo y el cineEl guionista, académico y escritor colombiano Edwin Umaña Peña estudió del 2002 al 2005 en la Escuela Internacional de Cine y Televisión (EICT), en San Antonio de los Baños, provincia cubana de Artemisa, fundada en 1985 a instancias de Gabriel García Márquez y de Fidel Castro. "Fue una experiencia que me cambió la vida", dijo a Sputnik.

