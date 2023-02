https://sputniknews.lat/20230210/discurso-de-putin-en-munich-en-2007-profecia-severa-o-advertencia-razonable-que-no-fue-escuchada-1135641865.html

Discurso de Putin en Múnich en 2007: ¿profecía severa o advertencia razonable que no fue escuchada?

Discurso de Putin en Múnich en 2007: ¿profecía severa o advertencia razonable que no fue escuchada?

Hace 16 años, Vladímir Putin, el presidente ruso, pronunció un discurso histórico en la Conferencia de Seguridad de Munich de 2007.

Varios expertos comentaron a Sputnik qué impacto tuvo el discurso para el mundo y cómo se refleja en los eventos geopolíticos que tienen lugar hoy en día."Creo que la mayor importancia del discurso fue que constituyó la primera crítica sistémica del enfoque occidental de las relaciones internacionales", explicó el subdirector del Centro de Estudios Europeos e Internacionales de la Escuela Superior de Economía de Rusia, Dmitri Suslov.El presidente ruso, prosiguió, también apuntó al "enfoque estadounidense de las relaciones internacionales y de la política exterior de EEUU", en el que presentó al país norteamericano como "el mayor desestabilizador del sistema internacional y afirmó que el mundo rechazará el proyecto hegemónico global estadounidense".Putin explicó entonces que el tipo natural de sistema internacional es la multipolaridad, y su discurso indicó el deseo de Rusia de desafiar el proyecto unipolar y hegemónico de Estados Unidos, según Suslov.El analista destacó también dos factores clave que impulsaron a Putin a pronunciar el discurso el 10 de febrero de 2007.El primero es que el concepto de multipolaridad empezó a cobrar impulso en aquel momento. La segunda mitad de la década de 2000 fue una época de profundo cambio del sistema internacional, recordó Suslov. Asimismo, agregó que el proyecto unipolar promovido por EEUU empezó a desmoronarse con los fracasos de Washington tanto en Irak como en Afganistán. Al mismo tiempo, empezó a surgir el BRICS, un grupo no formal compuesto inicialmente por Brasil, Rusia, la India y China, y al que más tarde se unió Sudáfrica. En septiembre de 2006, los ministros de Asuntos Exteriores de los cuatro Estados BRIC iniciales se reunieron en Nueva York al margen de la Asamblea General de la ONU."También hubo antes algunas manifestaciones de multipolaridad, como la Declaración Conjunta Rusia-China sobre el mundo multipolar y el orden internacional. En realidad, 10 años antes de que Vladímir Putin pronunciara su discurso, en 1997, era el proyecto de Yevgueni Primakov, el destacado ministro de Asuntos Exteriores ruso de la época", expresó Suslov. Pero el discurso de Putin, continuó, fue muy sistémico y puso de relieve la línea de separación, "la línea divisoria, que puso fin básicamente al periodo de unipolaridad, al momento unipolar de los sistemas internacionales en general, porque una gran potencia como Rusia empezó a resistirse sistémicamente a estas políticas de EEUU".El segundo factor mencionado por el experto, es que desde 2006, la Administración de George W. Bush empezó a debatir abiertamente la conveniencia de la adhesión de Ucrania y Georgia a la OTAN. La Revolución Naranja de 2004 en Ucrania, respaldada por EEUU, llevó al poder al presidente Víktor Yúshchenko, que situó la adhesión a la OTAN en lo más alto de su política exterior a pesar de que estaba en clara contradicción con la Declaración de Soberanía del país del 16 de julio de 1990.Antes de eso, recalcó Suslov, Bush rompió unilateralmente el Tratado ABM y comenzó a construir un sistema estratégico global de defensa antimisiles, incluido su emplazamiento en Europa, que Rusia consideraba una amenaza dada la capacidad de ataque del arma de la OTAN.La expansión de la OTAN y las promesas olvidadas"El discurso de Putin fue una mano tendida a Occidente y una prueba de su disposición a sentarse y hablar sobre el nuevo orden mundial después de la Guerra Fría", comentó a Sputnik el profesor de Derecho Internacional en Ginebra, exexperto independiente de la ONU sobre el Orden Internacional (2012-2018) y abogado jubilado de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Alfred de Zayas.Según él, la humanidad tuvo un breve momento de esperanza hasta que el entonces presidente estadounidense Bill Clinton dio luz verde a la ampliación de la OTAN hacia el este en 1997, rompiendo así las promesas hechas por el secretario de Estado estadounidense James Baker a Gorbachov."Rusia no amenazaba a nadie en 1997: Rusia quería unirse a Occidente bajo la bandera de las Naciones Unidas y la Carta de la ONU, que es algo así como una constitución mundial, el único 'orden internacional basado en normas'" existente", subrayó De Zayas.Durante el discurso de Munich en 2007, Vladímir Putin abordó específicamente la cuestión de la ampliación de la OTAN preguntando directamente a los líderes occidentales contra quién iba dirigida esta expansión."Resulta que la OTAN ha puesto sus fuerzas de primera línea en nuestras fronteras, y nosotros seguimos cumpliendo estrictamente las obligaciones del tratado y no reaccionamos en absoluto ante estas acciones. (...) Creo que es obvio que la expansión de la OTAN no tiene ninguna relación con la modernización de la propia alianza ni con garantizar la seguridad en Europa. Al contrario, representa una grave provocación que reduce el nivel de confianza mutua", resaltó el mandatario ruso entonces.Putin se preguntó qué había pasado con las garantías que los funcionarios estadounidenses y de Europa Occidental dieron tras la disolución del Pacto de Varsovia y citó al entonces secretario general de la OTAN, Manfred Worner, quien declaró el 17 de mayo de 1990 en Bruselas que "el hecho de que estemos dispuestos a no situar un Ejército de la OTAN fuera del territorio alemán ofrece a la Unión Soviética una firme garantía de seguridad."En diciembre de 2017, el Archivo Nacional de Seguridad, una organización sin ánimo de lucro de la Universidad George Washington, publicó un conjunto de documentos desclasificados que demuestran que estas garantías no solo fueron verbales, sino que también se plasmaron en papel. A lo largo del proceso de unificación de Alemania en 1990-1991, el secretario de Estado estadounidense James Baker y los líderes del Reino Unido, Francia y Alemania prometieron a Gorbachov y a otros funcionarios soviéticos que la OTAN no se expandiría hacia el este, a juzgar por numerosos memorandos, cables diplomáticos y transcripciones de conversaciones.Con intento de garantizar la seguridad europeaEn la opinión del analista, la estrategia de Putin fue lógica y transparente, a pesar de los intentos de la prensa occidental de presentarlo como un líder temerario y canalla. Putin ha hecho un llamamiento constante a construir una seguridad común desde el discurso de Múnich de 2007 hasta diciembre de 2021, cuando Moscú entregó a EEUU y a la OTAN el borrador de las propuestas de seguridad de Rusia, según el experto.Asimismo, profundizó De Zayas, Moscú ha advertido repetidamente a EEUU y a sus aliados de la OTAN contra la expansión del bloque hacia el este y ha expresado la grave preocupación de Rusia por la constante y progresiva militarización de los países vecinos. Además, en las palabras del analista, el presidente ruso subrayó en repetidas ocasiones el compromiso de la nación de cooperar con Occidente para resolver los acuciantes problemas mundiales en coordinación y cooperación.En este contexto, De Zayas recordó la declaración de Putin de 2021 para el periódico alemán Die Zeit sobre la idea de construir una Gran Europa "de Lisboa a Vladivostok" unida por valores e intereses comunes. Pero el problema fue que Occidente desoyó repetidamente las advertencias de Rusia y rechazó sus ofertas, y la gran prensa occidental las pasó por alto, las tergiversó o recurrió a la difamación, según De Zayas.El borrador de las propuestas de seguridad de Moscú preveía la no admisión de Ucrania en el bloque militar, el no despliegue de sistemas de armamento ofensivo cerca de las fronteras rusas y la vuelta de las capacidades e infraestructuras europeas de la OTAN a los niveles de 1997.Por su parte, EEUU, la OTAN y la Unión Europea rechazaron el proyecto de propuestas de seguridad de Rusia, lo que llevó a Moscú a tomar medidas preventivas y lanzar una operación militar especial para desmilitarizar y desnazificar a Ucrania. La operación de Rusia invocó el Artículo 51 del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, con la sanción del Consejo de la Federación de Rusia y en cumplimiento de los tratados de amistad y asistencia mutua con las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk.Advertencia ignorada"Era difícil imaginar la profundidad del deterioro de las relaciones entre EEUU y Rusia y entre Rusia y Occidente en aquel momento, especialmente la profundidad del colapso de las relaciones de Rusia con Europa. Pero la condición previa ya estaba ahí: los intentos de EEUU de reforzar su seguridad a expensas de la seguridad de los demás, de construir sistemas de defensa antimisiles, de socavar la estabilidad estratégica, de ampliar la OTAN hacia la frontera rusa y de incluir a Ucrania y Georgia en la OTAN, una visión del mundo que Rusia seguía considerando una gran amenaza, una amenaza existencial, cuya lucha justifica incluso el uso de la fuerza militar", puntualizó Suslov.Un año después del histórico discurso de Putin en la Conferencia de Seguridad de Múnich, el presidente georgiano Mijaíl Saakashvili, favorecido entonces por la Administración Bush, decidió atacar Osetia del Sur y a las tropas rusas de mantenimiento de la paz y obtuvo una respuesta decisiva y proporcionada de Moscú.Con tal cosa de fondo, los líderes occidentales subestimaron las advertencias de Putin en 2007, afirmó el investigador asociado del Centro de Investigación y Análisis Estratégicos y antiguo funcionario público y observador electoral de la OSCE/OIDDH, Dr. Marco Marsili.Según Marsili, los líderes occidentales deberían haberse tomado en serio su discurso y haber iniciado negociaciones para redefinir la gobernanza mundial, teniendo en cuenta no solo a Rusia, sino también a otras potencias emergentes como China, la India y Brasil.En lugar de eso, EEUU y sus aliados de la OTAN invadieron Libia en 2011 y desestabilizaron el norte de África y agitaron la llamada primavera árabe en Oriente Medio, sostuvo el exobservador de la OSCE. "¡No se puede exportar la democracia igual que una hamburguesa con queso!", señaló.Luego vino el sangriento golpe de Estado en Ucrania, que contó con el apoyo de EEUU en 2014. Después de eso, EEUU comenzó a promover más la integración de Ucrania en la estructura liderada por la OTAN e intensificó los simulacros conjuntos y el armamento del Ejército ucraniano.Según De Zayas, los principales medios de comunicación tienen una gran responsabilidad por no haber informado al público sobre el discurso de Putin de 2007 y sobre sus repetidas ofertas de negociar de buena fe, tal y como exige el artículo 2(3) de la Carta de la ONU.Estaba claro desde el principio que la expansión de la OTAN y la militarización de Ucrania constituían una amenaza existencial para Rusia, apuntó el profesor, anotando que "la demonización malévola de Rusia y Putin desde principios de la década de 2000 conllevaba una amenaza, una amenaza del uso de la fuerza, que está igualmente prohibida en el artículo 2(4) de la Carta de la ONU".

