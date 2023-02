https://sputniknews.lat/20230210/el-conflicto-inminente-entre-eeuu-y-china-puede-evitarse-si-washington-no-pellizca-al-dragon-1135569928.html

El conflicto inminente entre EEUU y China puede evitarse si Washington no pellizca al dragón

El conflicto inminente entre EEUU y China puede evitarse si Washington no pellizca al dragón

El congresista Adam Smith, el demócrata de mayor rango en el comité ha promocionado a la República Popular China como: "La mayor amenaza que enfrentamos para nuestros objetivos de seguridad nacional y el mayor problema que enfrentamos como país".Chas W. Freeman Jr., diplomático estadounidense retirado e intérprete con décadas de experiencia, señaló que la precisión es crucial cuando se habla sobre las amenazas chinas a Estados Unidos.El veterano diplomático afirma que el nudo del enfrentamiento entre EEUU y China se centra en que a Washington le cuesta reconciliarse con el hecho de que ya no es el "actor supremo" en la escena mundial, sino "un actor, entre otros".El observador de asuntos internacionales y experto en China, Gal Luft, se hace eco de los sentimientos de Freeman y le comunicó a Sputnik que China no quiere una guerra con EEUU y que "solo sería una amenaza militar si el Gobierno norteamericano desafía el statu quo sobre Taiwán".Luft enfatiza que, aunque los países asiáticos son generalmente muy buenos para resolver problemas, Taiwán es una historia diferente y sirve como una línea roja brillante para China. "Si Estados Unidos continúa provocando y erosionando el statu quo, definitivamente podría ver un deterioro que conduciría a la guerra”.A diferencia de Estados Unidos, que está "desbordado y preocupado por numerosas amenazas y escenarios", la planificación militar china se centra en escenarios bélicos en su propio vecindario, lo que permite al Ejército de China (EPL) "optimizar mejor sus recursos", afirma Luft. El observador asegura que: "El Ejército de China y el resto del ecosistema de defensa chino se están enfocando en la guerra asimétrica y sus inversiones están dirigidas a muy pocos escenarios de guerra relevantes".China ya ha cambiado el equilibrio militar regionalEl almirante Harry Harris, excomandante de la Flota del Pacífico y del Comando del Indo-Pacífico de Estados Unidos, testificó que hoy en día, "la modernización del EPL ha cambiado el equilibrio militar regional, y de manera tan significativa que Estados Unidos ya no puede confiar en que derrotaría decisivamente a todo tipo de jugadas."Además, Harris señaló, es "inviable" que EEUU desvíe todo su potencial militar global hacia China y Taiwán, ya que no puede darse el lujo de reducir sus compromisos en otras partes del mundo.La Armada de China superó a la de Estados Unidos en tamaño total a fines de 2021, y Pekín planea expandir la flota de buques de guerra y submarinos a un total de 460 para 2030, según el Pentágono. Actualmente, EEUU tiene alrededor de 280 barcos y submarinos repartidos por todo el mundo, a diferencia de China, que los concentran en el Pacífico.Desafío en casi todos los frentesHarris también se refirió a los avances económicos y tecnológicos de China y advirtió que "la considerable acumulación militar de China pronto podría desafiar a EEUU en casi todos los frentes geopolíticos. China está logrando avances significativos en los sistemas de misiles, incluidos los hipersónicos, los cazas de quinta generación, la armada y la próxima ola de tecnologías, incluida la inteligencia artificial y el espacio avanzado y cibernético"."Geopolíticamente, Pekín busca suplantar a Estados Unidos como socio de seguridad elegido por los países no solo en el Indo-Pacífico, sino a nivel mundial", advirtió el almirante.Washington tiene buenas razones para estar preocupado por el ascenso tecnológico-militar de China, según Freeman."China ha invertido su dinero en el desarrollo de una formidable capacidad STEM: ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Más de una cuarta parte de los trabajadores de STEM en el planeta ahora son chinos y están comenzando a ser muy innovadores. Existe una gran preocupación en el Ejército estadounidense por el programa chino de la llamada fusión militar civil. Básicamente, esto aprovecha el sector privado chino y las empresas estatales civiles en beneficio de los militares", explicó.El experto también destacó las capacidades técnico-militares de China que, según su opinión superan las de EEUU."China lidera ahora en una serie de tecnologías militarmente importantes. Ha instalado, al parecer, cañones de riel en sus barcos. Intentamos desarrollarlos pero no pudimos hacerlo. Sus misiles aire-aire superan a los nuestros. Tiene una amplia gama de misiles hipersónicos. No tenemos defensa contra eso. Además, China ha desarrollado famosos misiles balísticos con guía terminal que pueden atacar un portaviones a 1.000 millas de la costa. Los chinos han comenzado a desarrollar tecnologías que no tenemos y que son importantes para nuestros propósitos militares", aseveró Freeman.Lecciones del conflicto en Ucrania"Necesitamos asegurarnos de que nuestro Ejército se modernice para enfrentar las amenazas que enfrentamos hoy", dijo Adam Smith. Calificó la crisis de Ucrania como "crucial" para el "mensaje de disuasión contra China" por parte de Estados Unidos.El almirante Harris confirmó que los militares están mirando el "frente de Taiwán" a través de la lente del "frente de Ucrania" hasta cierto punto.El excomandante sugirió que a los líderes de China se les debe "recordar" el potencial de un compromiso directo entre militares de EEUU y China sobre Taiwán, y de la "superioridad militar de EEUU en el golfo Pérsico y el océano Índico", que "nos permite amenazar el transporte marítimo del que depende China para acceder a la energía, los mercados globales y las cadenas de suministro”.Luft por su parte añade, que comparar la crisis en Ucrania con un escenario de conflicto entre China y Estados Unidos por Taiwán es, en el mejor de los casos, "equivocado", porque simplemente hay "demasiadas diferencias geográficas, operativas, diplomáticas y culturales sustanciales que hacen que sea una analogía muy arriesgada".Freeman está de acuerdo con esta evaluación y sugiere que las comparaciones son "esencialmente absurdas", ya que Ucrania es un gran país europeo con una larga frontera con Rusia y la OTAN, lo que lo hace propicio para una guerra de poder, mientras que Taiwán es una pequeña isla de 160 kilómetros fuera de China continental y a más de 12.800 kilómetros de América, en otras palabras, "no al lado"."Sin mencionar el hecho de que para la mayor parte del mundo, de hecho, excepto muy pocos países, Taiwán es reconocido como parte de China. Ucrania es un Estado soberano separado. Entonces, la reacción internacional a los dos si hubiera una guerra por Taiwán, que espero que no haya, sería bastante diferente", agregó el diplomático retirado.Freeman teme que los intentos de legisladores y mandos militares estadounidenses de vincular los frentes ucraniano y taiwanés no solo sean absurdos, sino "peligrosos", porque indican que en Washington se piensa que Estados Unidos podría librar de algún modo una guerra por poderes con China a causa de Taiwán.En última instancia, el observador cree que las tensiones chino-estadounidenses continuarán durante bastante tiempo "antes de que volvamos a una relación racional, pacífica, mutuamente cooperativa y beneficiosa". Mientras tanto, habrá tensiones. "Lo que acabamos de demostrar con la tontería del globo es que no sabemos manejar la crisis. Y eso es bastante peligroso, bastante aterrador”, concluyó.

