El gas ruso fluye a China

Moscú aprueba acuerdo con Pekín sobre suministro de gas por ruta del Lejano Oriente. Piden cambio radical en la cadena de suministros a nivel mundial... 10.02.2023, Sputnik Mundo

La unión hace la fuerzaRusia aprobó un acuerdo intergubernamental con China sobre el suministro de gas por la ruta del Lejano Oriente ruso, informó el Ministerio de Energía ruso. "Aprobar el acuerdo entre el Gobierno de la Federación de Rusia y el Gobierno de la República Popular China sobre la cooperación en materia de suministros de gas natural de Rusia a China a través de la ruta del Lejano Oriente firmado en Moscú y Pekín el 31 de enero de 2023", señala el comunicado emitido este jueves.La ilusión de bienestar de BidenEn su "Estado de la Unión", Joe Biden declaró que China tiene "una economía que no está funcionando muy bien". Sin embargo, las predicciones del FMI y del Banco Mundial para el crecimiento en 2023 son mejores para China que para los Estados Unidos. La situación económica es tan desfavorable que hasta el congresista Matt Gaetz presentó una resolución para que el Congreso detenga la ayuda militar a Ucrania, porque sostiene que ya no puede ser solventada por el pueblo norteamericano.Relaciones CELAC-China-Rusia son de gran importancia para América LatinaLa influencia de EEUU en Latinoamérica ha caído por la llegada de líderes progresistas que miran con mayor atención la integración regional, al mismo tiempo que su desarrollo. Rusia y China buscan ampliar sus mercados con los miembros de la CELAC con beneficios mutuos en desarrollo y economía. El licenciado en Ciencias Sociales y director del Centro de Pensamiento Vanguardia Colombia, Carlos Fernando Rodríguez, explica la importancia de las relaciones CELAC-China-Rusia.Ni Áñez, ni su hija, tienen descansoEl Ministerio Público de Bolivia comenzó una investigación sobre Carolina Ribera, hija de la expresidenta Jeanine Añez, por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas. A la vez, el mismo organismo admitió una denuncia contra Áñez por un desfalco de 54 millones de bolivianos. Desde la oposición sostienen que esto sería una forma de presionar a la familia para que no presenten denuncias en el exterior. En Santa Cruz de la Sierra, el Comité Cívico elige nuevas autoridades mientras se posterga la sucesión de Camacho.Piden cambio radical en la cadena de suministrosLas cadenas de suministro no han estado a la altura de la evolución veloz que ha experimentado el comercio mundial en las últimas décadas. Así lo entiende la naviera danesa A.P. Moller-Maersk, conocida como el 'gigante de los mares'. El 'coloso' del transporte marítimo que domina alrededor de una sexta parte de todos los contenedores del mundo, llama a repensar procesos e insta a las otras navieras a una reestructuración radical para sobrevivir.Invitamos a los oyentes de Octavo mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia y Cristian Galindo.

