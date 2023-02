https://sputniknews.lat/20230210/embajador-sirio-en-rusia-la-catastrofe-del-terremoto-demuestra-el-verdadero-color-de-occidente-1135609682.html

Embajador sirio en Rusia: "La catástrofe del terremoto demuestra el verdadero color de Occidente"

Embajador sirio en Rusia: "La catástrofe del terremoto demuestra el verdadero color de Occidente"

En una entrevista exclusiva con Sputnik, el embajador extraordinario y plenipotenciario de Siria en Rusia, Bashar Jaafari, confirmó que Moscú está apoyando... 10.02.2023, Sputnik Mundo

"No puedo dejar de observar que el Gobierno ruso no escatima esfuerzos ni dinero a la hora de proporcionar ayuda humanitaria o llevar a cabo operaciones de búsqueda y rescate en el territorio de Siria. Es alentador que no solo los políticos y diplomáticos, sino también los rusos de a pie quieran ayudar a las víctimas en este momento difícil para Siria. Son ellos quienes llevan ayuda humanitaria a la Embajada y transfieren dinero. También están ayudando organizaciones privadas y no gubernamentales y fundaciones benéficas. Estamos muy agradecidos", declaró el embajador sirio. A Bashar Jaafari le conmovió increíblemente que ciudadanos de a pie llevaran flores a la Embajada siria en Moscú y prestaran una ayuda económica factible. Luego de que un terremoto provocara severos daños en Siria el 6 de febrero, con miles de víctimas mortales, el embajador del país árabe ante Rusia dijo que hay una alta politización de los asuntos humanitarios: "La catástrofe del terremoto demuestra el verdadero color de Occidente".Como sucede con países como Cuba, Nicaragua, China, Corea del Norte o Rusia, Siria es víctima de sanciones económicas impuestas por Estados Unidos, una condición que ha dificultado el movimiento de ayuda humanitaria al país de cara a la atención de víctimas del movimiento telúrico."El problema de las sanciones solo es un pretexto, lo que indica un alto grado de politización de los asuntos humanitarios para los países occidentales. Damasco lo ha estado diciendo durante años en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pocas personas nos escucharon", apuntó el diplomático.Además, consideró que los embargos estadounidenses contra Siria han paralizado los suministros de equipo al país para atender la emergencia.La Agencia Árabe Siria de Noticias —SANA, por sus siglas en inglés—, servicio periodístico del Estado sirio, también reprochó la desproporción selectiva de apoyos de Occidente ante situaciones críticas."Los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) proporcionaron a Kiev armas por un valor de 120.000 millones de dólares, pero ni un solo centavo para ayudar a Siria a enfrentar las secuelas del terremoto. No pedimos ayuda de ellos, solo que dejen en paz a Siria y levanten sus sanciones", apuntó el espacio informativo en un tuit este 9 de febrero.Luego de que el diplomático sirio en Rusia emitiera sus críticas, el Departamento del Tesoro estadounidense anunció este 9 de febrero el alivio de sus sanciones contra el país árabe por varios meses para permitir los movimientos relacionados con el rescate y la recuperación.

