Intentos para "despistar" a Rusia: ¿se atrevería Kiev atacar a Crimea con misiles británicos?

Los informes de la prensa occidental que Ucrania se prepara para atacar Crimea con misiles de largo alcance pueden ser un intento de engañar a Rusia, ya que es... 10.02.2023, Sputnik Mundo

Así, el periódico The Times citó fuentes militares ucranianas que afirmaban que Kiev estaba dispuesta a utilizar misiles británicos de largo alcance para atacar objetivos en Crimea. Según el medio, el suministro de este tipo de misiles a Ucrania está sobre la mesa en el Reino Unido.El analista elogió a los pilotos rusos que, según él, derrotaron a los ucranianos en todos los combates aéreos y destacó que los sistemas de defensa antiaérea desempeñan un papel fundamental en los combates.No obstante, otro experto militar, capitán de reserva de primer rango, director del Instituto de los países de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) en Sebastopol, Serguéi Gorbachov, no coincidió en su opinión con Leónkov. Según él, Kiev utilizará misiles de largo alcance para golpear Crimea en caso de que se los suministren, debido a su "temeridad", y la situación en la línea del frente debe invertirse para evitarlo.Según la información preliminar de The Times, el Reino Unido podría proporcionar a Ucrania misiles antibuque Harpoon con un alcance de hasta 240 kilómetros, que pueden modificarse para atacar objetivos terrestres. También se está estudiando el suministro de misiles aéreos Storm Shadow con un alcance de 250 a 560 kilómetros.El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció el 24 de febrero el lanzamiento de una operación militar especial en Ucrania para defender las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk frente al genocidio por parte de Kiev.En reiteradas ocasiones, Moscú denunció que EEUU y otros países de la OTAN se implicaron en el conflicto con el envío de grandes cantidades de armamento a las tropas ucranianas. Por su parte, el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, advirtió que cualquier cargamento que incluyera armas destinadas a Ucrania se convertiría en un blanco legítimo para las tropas de Rusia.

