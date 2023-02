https://sputniknews.lat/20230210/sanciones-contra-rusia-crisis-u-oportunidad-1135641191.html

Sanciones contra Rusia: ¿crisis u oportunidad?

Sanciones contra Rusia: ¿crisis u oportunidad?

MOSCÚ (Sputnik) — Mientras varias empresas occidentales se van de Rusia y sufren grandes pérdidas, compañías de otras regiones, en particular, América Latina... 10.02.2023, Sputnik Mundo

Brasil y Perú, que no temen a las dificultades para ampliar el comercio con Rusia y logran superar los obstáculos provocados por las restricciones occidentales contra Rusia, entre ellos. Del 6 al 10 de febrero, ambos países participaron en la feria agroalimentaria internacional Prodexpo, en Moscú, con stands nacionales. De parte de Brasil, cinco exportadores presentaron sus productos: Minerva Foods (carne bovina); LP Export (carne de aves, cerdo y bovino); Francfort Trading (productos de maní); Beatrice Peanuts (legumbres, granos, mantequilla, materias primas, snacks y confitería); y GBC Trading (nueces, café, sésamo, almidón de maíz, nueces en polvo). El embajador brasileño en Rusia, Rodrigo Baena Soares, en declaraciones a Sputnik, calificó de "fundamental" la predominancia de la amistad y la solidaridad en las relaciones entre los dos países. El embajador se mostró seguro de que Brasil tiene una amplia oportunidad de "incrementar aún más el comercio, que es bastante vigoroso entre los dos países". Entre los posibles sectores de cooperación mencionó la maquinaria agrícola, la producción de comida para mascotas, así como la industria de plásticos. Brasil, aseguró, tiene "condiciones de reemplazar a muchos exportadores de otros países". Nuevas oportunidades En los mismos términos se pronunció el asesor comercial de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PromPerú) en Moscú, Jaime Cárdenas Pérez, quien afirmó que las sanciones contra Rusia no lograron detener los intercambios comerciales bilaterales. Las sanciones impuestas contra Moscú abrieron oportunidades comerciales para productores y exportadores de Perú. En el mercado ruso se produjo un vacío tras la retirada de numerosas marcas europeas, que debe ser llenado de alguna forma. Muchísimas compañías, desde pequeñas a grandes, abandonaron el mercado ruso tras el inicio de la operación rusa en Ucrania, alegando que no pueden garantizar el comercio seguro en las circunstancias actuales. Entre ellas figura, en particular, la multinacional textil española Inditex, que estaba representada en Rusia por las tiendas Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home y Uterque. También, una de las primeras empresas que informó sobre su retirada fue la franquicia de restaurantes de comida rápida estadounidense McDonald's. También anunció su cierre la multinacional sueca de muebles y objetos para el hogar Ikea. Es obvio que el éxodo de las grandes empresas repercutió en la economía rusa, pero, al mismo tiempo, abrió puertas para nuevas empresas y países interesados en cooperar con Rusia. Así es el caso de Perú Aunque básicamente se centra en la venta de productos alimentarios, está tratando de introducir otros productos diferentes de lo que son alimentos frescos o procesados. El país también está bastante activo en introducir productos textiles, confecciones, específicamente vestimenta, que es un sector muy prometedor para el mercado ruso, el cual se quedó sin numerosas marcas de ropa occidentales. Cárdenas Pérez destacó que Perú es el principal productor de alpaca y está caminando despacio en el tema del aprovisionamiento de textiles al mercado ruso. Los datos de la Gerencia de Manufacturas de la Asociación de Exportadores (ADEX) muestran que la exportación de fibra de alpaca y sus derivados, como prendas y accesorios, ascendió a 77,5 millones de dólares entre enero y mayo del 2022. Además, Perú goza de productos que ayudan en el tema de la salud, como la quinoa, el aguaymanto, la castaña, el aceite de Sacha Inchi (Maní del Inca), un producto muy rico en omega 3, omega 6 y omega 9, un antioxidante muy bueno, así como ayuda en la protección contra el estrés y problemas del hígado. Este año, en el stand nacional de Perú estaban presentes tres compañías –Amazing Cacao, De La Sierra (de la Corporacion Kajatt Vaccari) y Esoro (de Resfood)– ofreciendo productos peruanos. De La Sierra presentó en la feria una gran variedad de productos, entre ellos la quinoa blanca y las semillas de chía, mientras Esoro, que pertenece a la compañía rusa Resfood, presentó frutas exóticas. Para la marca de Resfood, los productos peruanos tienen un gran potencial en el mercado ruso, en particular para el negocio hotelero, restaurantes y catering, porque "Perú tiene muchos productos locales interesantes que caen bien en cualquier menú". Mientras la Unión Europea se prepara para presentar su décimo paquete de sanciones contra Rusia, la última augura un crecimiento, aunque leve, de su economía para el año en curso, según anunció la víspera el presidente ruso, Vladímir Putin, quien aseguró que las empresas retiradas del mercado "sufren enormes pérdidas" económicas. El mercado ruso, sin duda, sigue siendo atractivo para exportadores extranjeros, sobre todo de países amistosos, entre ellos los latinoamericanos. Queda por ver si se crean condiciones para que logren aprovechar las oportunidades surgidas.

