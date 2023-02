https://sputniknews.lat/20230211/al-considerar-el-envio-de-los-cazas-a-kiev-europa-es-empujada-a-la-primera-linea-de-confrontacion-1135669664.html

Al considerar el envío de los cazas a Kiev, Europa "es empujada a la primera línea de confrontación"

Al considerar el envío de los cazas a Kiev, Europa "es empujada a la primera línea de confrontación"

El actual presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, realizo una visita sorpresa al Reino Unido y Francia para impulsar los acuerdos sobre la entrega de...

El envío de aviones de combate a Ucrania se ha debatido durante mucho tiempo entre los países occidentales. Durante su intervención en el Parlamento británico, Zelenski pidió directamente más armamento pesado, inclusive aviones de combate.Es muy probable que el Reino Unido siente un precedente de enviar los aviones de combate a Ucrania, cree el experto militar chino y comentarista en Global Times Song Zhongping. En su opinión, se necesita tiempo para que los pilotos ucranianos aprendan a manejar los aviones de combate estándar de la OTAN y esto haría probable que sean los soldados de la OTAN los que vuelen estos aviones y se involucren directamente en el conflicto.Aunque es poco probable que esos aviones de combate se desplieguen en Ucrania, ya que pueden tener su base en países como Polonia. Así, esos países también se verán arrastrados al conflicto, prosiguió Song.El presidente francés, Emmanuel Macron, al reunirse con Zelenski, aclaró que Francia no ha descartado el envío de aviones de combate y puso condiciones. En sus palabras, ese posible suministro debería garantizar que no conduzca a una escalada de tensiones, tales como, que el avión no sea utilizado "para tocar suelo ruso" y no perjudique el debilitamiento de "las capacidades del Ejército francés".Song amplía las palabras de Macron, al explicar que además de las preocupaciones de Occidente de agitar aún más el conflicto en términos generales los 'aliados' no quieren debilitar sus propias fuerzas aéreas. El analista cree que es probable que esos países solo equipen a Ucrania con aviones anticuados de segunda mano como el Dassault Mirage F1, pero manteniendo los F-35 para ellos.Los expertos citados por el medio chino también advirtieron que los países occidentales ahora están atrapados por la tendencia tóxica de competir en quién entrega más armas y ayuda a Ucrania. "Esto es especialmente obvio ahora en Europa, con países que compiten para ofrecer equipo militar a Ucrania para demostrar su influencia diplomática", sostuvo Zhang Hong, investigador asociado del Instituto de Estudios de Rusia, Europa del Este y Asia Central de la Academia de Ciencias Sociales de China.A pesar de este impulso de competir por quién tiene más influencia, Cui Heng, investigador asistente del Centro de Estudios Rusos de la Universidad Normal de China Oriental, planteó que las manos de los países europeos están atadas en cuanto a cómo pueden maniobrar sobre la crisis entre Rusia y Ucrania, y agregó que Europa fue secuestrada moralmente por EEUU en este asunto y fue empujada a la primera línea de confrontación con Rusia, por lo que esos países finalmente se inclinarán ante la voluntad de Washington.El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció el 24 de febrero el lanzamiento de una operación militar especial en Ucrania para defender las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk frente al genocidio cometido por parte de Kiev.En reiteradas ocasiones, Moscú denunció que EEUU y otros países de la OTAN se implicaron en el conflicto con el envío de grandes cantidades de armamento a las tropas ucranianas. Moscú envió a los países de la Alianza una nota relativa a los suministros de armamento para el régimen de Kiev, en la que el canciller ruso, Serguéi Lavrov, advirtió que cualquier cargamento que incluyera armas destinadas para Ucrania se convertiría en un blanco legítimo para las tropas de Rusia.Sin embargo, desde el inicio de la operación militar especial de Rusia, los países occidentales han intensificado la ayuda militar, técnica y económica a Ucrania. Primero en forma de equipamiento y equipos de protección personal, entregas de municiones, luego comenzaron a transferir drones de ataque, sistemas de misiles antitanque Javelin y morteros, así como sistemas de misiles antiaéreos, obuses, incluido el M777, sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple Himars y ahora suministran tanques estadounidenses Abrams y tanques europeos Leopard.

