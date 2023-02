https://sputniknews.lat/20230211/chile-la-industria-forestal-entre-los-causantes-de-los-graves-incendios-1135660806.html

Chile: la industria forestal entre los causantes de los graves incendios

Chile: la industria forestal entre los causantes de los graves incendios

Tras el agravamiento de la situación en el sur de Chile con motivo de la intensificación delos incendios, el analista Javier Candia dialogó con GPS... 11.02.2023, Sputnik Mundo

El presidente de Chile, Gabriel Boric, decretó el 8 de febrero toque de queda en tres regiones del sur del país, para garantizar la seguridad de las personas frente a la ola de incendios forestales que afectan a la zona. En este marco, "los incendios forestales son habituales debido a dos factores: el aumento de las temperaturas que hace a un fenómeno marcado por el calentamiento global, así como por la industria forestal, que ha instalado vegetación que crece y se quema rápidamente", sostuvo.Por su parte, "no hay ningún elemento que pueda indicar que las organizaciones mapuches estén vinculadas en la provocación de estos incendios", subrayó. La vinculación con el tema mapuche "se da solamente en relación con las demandas en torno a la recuperación de la vegetación nativa, en todas sus expresiones, desde lo que utilizan la violencia hasta los que no", remarcó. Según la Corporación Nacional Forestal (CONAF), "la gran mayoría de los incendios se da por conductas irresponsables", indicó.Boric enfrenta importantes desafíos políticosCon respecto a la situación política del país, "desde el Gobierno se asume una fuerte derrota de lo que fue el plebiscito, ya que parte relevante del programa estaba relacionado con reformas que se incluían en este proceso constitucional", indicó Candia. Sin dudas que "ello generó dificultades al Gobierno en cuanto a la iniciativa jurídica, a lo que se le suma el hecho de no tener mayoría parlamentaria", explicó. En este contexto, "se hace difícil la conducción de reformas", concluyó.México: comienzan a asomar los candidatos presidenciales para el año que vieneEl presidente López Obrador "va colocando sus preferencias de cara a la campaña electoral", indicó la analista mexicana Argentina Mendoza.A menos de año y medio de las elecciones de 2024, la sucesión presidencial está en marcha en México con una lucha interna en el oficialismo, mientras la oposición comienza la formación de coaliciones sin candidaturas claras. En este marco, "estamos en un momento muy decisivo", indicó. A pesar de que a los presidentes se los nota desdibujados en su último período de Gobierno, "AMLO ha tenido un constante crecimiento, lo cual le ha permitido ir colocando sus preferencias de manera estratégica", sostuvo.En este contexto, "estamos viendo un empuje a la carrera por parte de Marcelo Ebrard, ya que se lo ve en más eventos y espacios junto al presidente, asumiendo un liderazgo político muy fuerte, particularmente en la relación con EEUU", expresó Mendoza. Sobre ello, "se lo ve puliendo asuntos y asumiendo un papel muy activo a nivel internacional", añadió. El avance más importante de Ebrard fue "su capacidad para colocar a México en el más alto nivel de la política exterior", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y doctorando en Estudios Globales, Santiago Caetano, continuó con su análisis sobre las controversias en torno a la creciente importancia de las empresas transnacionales en la política internacional.Teatro uruguayoEn M24 también dialogamos con la derectora teatral y docente Sabrina Spinoza, con quien dialogamos sobre su obra "TA ' PROPIA", la cual es un proyecto que surge como respuesta a la provocación que hace Pierre Anton un adolescente en la novela de Janne Teller "Nada".Tango nuevoEn Sputnik y M24 nos contactamos con el pianista uruguayo Federico Araujo, con quien dialogamos sobre su trayectoria en el mundo del tango así como de sus proyectos a futuro.

