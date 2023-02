https://sputniknews.lat/20230211/de-la-mano-de-lula-cumple-43-anos-el-partido-de-los-trabajadores-de-brasil-1135655043.html

De la mano de Lula, cumple 43 años el Partido de los Trabajadores de Brasil

El PT fue fundado el 10 de febrero de 1980 en la ciudad de Sao Paulo (centrosur), principal urbe y polo industrial de Brasil, bajo el alero de la lucha por la recuperación de la democracia, en los estertores de la cruenta dictadura militar nacida en 1964 y que se prolongaría hasta 1985.Bajo las banderas de la recuperación de la democracia, el PT reunió a la vanguardia de la reorganización del movimiento obrero y sindical del país, y en específico del estado de Sao Paulo. La fuerza política nace así como un heredero de la tradición del Comando General de los Trabajadores (CGT), espina dorsal del sindicalismo brasileño previo a la dictadura impulsada por el presidente de facto Humberto de Alencar Castelo Branco (1964-1967).Trabajadores, sindicalistas, estudiantes, intelectuales cercanos a la izquierda antiestalinista, artistas, opositores a la dictadura y católicos cercanos a la Teoría de la Liberación se unieron para formar el PT. El 11 de febrero de 1982, el Tribunal Superior de Justicia Electoral lo reconoce de manera oficial como partido político legal.Postura ideológicaEl PT nace desde un posicionamiento crítico a las posturas reformistas de las socialdemocracias, cercano al marxismo y el sindicalismo. Hoy se reconoce como un partido de izquierda y centroizquierda ligado a las corrientes progresistas, cercano a movimientos sociales, como el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil (MST) y a partidos progresistas latinoamericanos agrupados en el Foro de Sao Paulo, fundado en 1990 por el PT.En las elecciones municipales de 1985, el PT obtuvo su primer cargo público por voto popular al consagrarse María Luiza Fontenele como alcaldesa (prefecta) de Fortaleza, la primera mujer en gobernar una capital de estado.Para 1988, el PT alcanza los Gobiernos de las ciudades de Sao Paulo, Porto Alegre y Vitoria, mientras que en 1990, Eduardo Suplicy es electo por el PT como senador federal, escaño que mantuvo hasta 2015.Primera presidenciaEn las elecciones presidenciales de 2002, el principal referente del partido, Luiz Inácio Lula da Silva, se convirtió en el primer presidente del PT, cargo al que llegó acompañado por una bancada de 91 diputados en el Congreso Nacional y 10 senadores.El fundador del PT, obrero metalúrgico y líder sindicalista, completó el primer gobierno progresista entre 2003 y 2007. Finalizó su gestión con más de un 80% de aprobación, tras la exitosa implementación de programas sociales como Hambre Cero y Bolsa Familia, de transferencias de ayudas financieras que beneficiaron al 27% de la población y logró sacar de la pobreza a 30 millones de personas.Lula fue reelecto para el periodo 2007-2011, con más de 60,82% de las preferencias en la segunda vuelta electoral contra su actual vicepresidente, Geraldo Alckmin. Fue la elección presidencial con el mayor margen en la historia electoral brasileña, con más de 58 millones de votos.Primera mujer presidentaEn las elecciones presidenciales de 2010, la economista de origen búlgaro, ex ministra de Minas y Energía y ex jefa de Gabinete, Dilma Rousseff, resultó electa como la primera mujer en acceder a la Presidencia de Brasil.Fue destituida del cargo por el Senado en 2016 al se declarada culpable del delito de responsabilidad en el maquillaje de las cuentas fiscales. En 2022 el caso que la llevó a dejar el cargo fue cerrado por el Ministerio Público al no encontrar ningún delito.Persecución, arresto, inocencia y presidenciaLula da Silva fue arrestado en marzo de 2016, acusado de corrupción por el juez federal Sérgio Moro, en el marco de la operación Lava Jato, relacionada al pago de sobornos con recursos de la empresa estatal Petrobras.El 7 de noviembre de 2019, la Corte Suprema de Brasil decidió la liberación de Lula al encontrar que su encarcelamiento fue inconstitucional, y el 18 de 2020, fue declarado inocente en el caso.A partir de entonces comenzó a gestarse el camino hacia un nuevo gobierno del PT. En alianza con sectores socialdemócratas, Lula alcanzó su tercer mandato presidencial en 2022, al superar en segunda vuelta electoral al expresidente Jair Bolsonaro (2018-2022).El 1° de enero de 2023, el PT volvió a la presidencia de Brasil de la mano de Lula.

