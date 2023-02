https://sputniknews.lat/20230211/descubren-una-galaxia-invisible-utilizando-el-truco-de-einstein-1135620730.html

Descubren una galaxia 'invisible' utilizando el 'truco' de Einstein

La joven galaxia llena de polvo y gas surgió hace 2.000 millones de años después del Big Bang, es decir más de 11.000 millones de años, cuando el universo tenía aproximadamente una sexta parte de su tamaño actual, informan los investigadores.Oscuro, distante y lleno de polvo, el objeto es casi invisible en todas las longitudes de onda de la luz. Sin embargo, el truco de la gravedad predicho inicialmente por Albert Einstein les ha dado a los investigadores una rara mirada de la galaxia 'invisible'. Los hallazgos del equipo se publicaron en The Astrophysical Journal."Sin embargo, estudiarlos es muy desafiante. Son muy compactos y, por lo tanto, difíciles de observar. También, debido a la distancia, recibimos una luz muy débil de ellos", señaló en una entrevista.El equipo aprovechó la teoría de la relatividad general de Einstein para observar la distante galaxia. La teoría dice que los objetos masivos, como galaxias o, a veces, estrellas individuales, distorsionan el espacio que los rodea, por eso cualquier luz que pasa se magnifica. Esto significa que los investigadores pueden usar objetos masivos como una lupa cósmica para ver otros objetos más distantes, pero solo cuando se alinean correctamente. El efecto, conocido como lente gravitacional, ha ayudado a los astrónomos a observar algunas de las primeras galaxias del universo.Debido a la gran cantidad de polvo interestelar en el camino, esta galaxia en particular era muy difícil de ver, incluso con lentes gravitacionales. Los investigadores recurrieron al proyecto astronómico Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), el cual es un conjunto de 66 radiotelescopios ubicados en el norte de Chile. ALMA miró a través del polvo para revelar una joven y activa galaxia que se está formando a partir de estrellas a un ritmo 1.000 veces mayor que la Vía Láctea.Estas galaxias "ofrecen información muy valiosa sobre los procesos que conducen a la formación y evolución de estas estructuras durante la historia del Cosmos", aunque, ALMA no pudo revelar mucho sobre esta joven galaxia, los observatorios como el Telescopio Espacial James Webb algún día podrían revelar la galaxia con mayor detalle, agregó Lapi.

