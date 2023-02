https://sputniknews.lat/20230211/el-pentagono-busca-reactivar-2-operaciones-secretas-en-ucrania-altamente-confidenciales-1135659520.html

El Pentágono busca reactivar 2 operaciones secretas en Ucrania altamente confidenciales

El Departamento de Defensa de Estados Unidos está preparando para el Congreso una iniciativa para reactivar dos programas altamente confidenciales que llevaba... 11.02.2023, Sputnik Mundo

Exoficiales del servicio militar estadounidenses citados por el Washington Post informaron que de aprobarse, la medida permitiría a las tropas estadounidenses de Operaciones Especiales utilizar a operativos ucranianos para "observar los movimientos militares rusos y contrarrestar la desinformación".Es poco probable que se tome una decisión antes del otoño. Los funcionarios de Defensa están preparando una propuesta para someterla a la consideración de los legisladores en los próximos meses, cuando se empiece a trabajar en el proyecto de ley de política y financiación del Pentágono para el próximo año, indica el medio.De tener éxito, estos programas podrían reanudarse tan pronto como en 2024, aunque sigue sin estar claro si el Gobierno de Biden permitiría a los comandos estadounidenses volver a Ucrania para supervisarlos o si los militares tratarían de hacerlo desde un país vecino. No se sabe de ningún militar estadounidense que haya operado allí desde que comenzó el conflicto, más allá de un pequeño número en la Embajada de Estados Unidos en Kiev, apunta el periódico.Integrantes del Congreso consultados por el Washington Post consideraron difícil estimar el volumen del presupuesto que podría aprobarse para estas operaciones especiales, sobre todo considerando las objeciones del Partido Republicano, opositor a Biden, al gasto multimillonario que ha hecho Washington para apoyar a Ucrania.En tanto, otras voces consultadas por la publicación estimaron que el costo de estas maniobras, en torno a los 15 millones de dólares anuales, es relativamente menor en comparación con los miles de millones que el Pentágono ha inyectado a Kiev.El general retirado Mark Schwartz consideró que los mandos militares estadounidenses buscan reactivar estas operaciones especiales en Ucrania para garantizar que la relación de largo plazo no se deteriore con el desenvolvimiento del conflicto."Cuando tú suspendes estas cosas porque la escalada del conflicto cambia, pierdes acceso, y eso significa que pierdes información e inteligencia acerca de lo que está pasando realmente en el conflicto", apuntó el general retirado que estaba a cargo de las operaciones especiales estadounidenses en Europa cuando esas iniciativas empezaron, en 2018.Esquemas de operaciones militares han sido utilizados por Estados Unidos en distintos puntos de Oriente Medio, Asia y África, empleándolas como "sustitutos" en operaciones antiterroristas contra Al Qaeda, el Estado Islámico (organizaciones proscritas en Rusia y otros países) y sus afiliados. Sin embargo, en el caso de Ucrania los nuevos programas de sustitutos, como los utilizados en Ucrania, se consideran una forma de "guerra irregular". Están pensados para su uso contra adversarios, como Rusia y China, con los que Estados Unidos compite, no entra en conflicto abierto, apunta el medio.No obstante, las objeciones a estas operaciones especiales en Ucrania derivan del temor de que el estatus estadounidense sea de un involucramiento directo en el conflicto, lo que ha sido reprochado como posibilidad por el Kremlin.El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció el 24 de febrero el lanzamiento de una operación militar especial para defender las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, frente al genocidio cometido por parte de Kiev.En reiteradas ocasiones, Moscú denunció que EEUU y otros países de la OTAN se implicaron en el conflicto con el envío de grandes cantidades de armamento a las tropas ucranianas. El canciller ruso, Serguéi Lavrov, advirtió que cualquier cargamento que incluyera armas destinadas para Ucrania se convertiría en un blanco legítimo para las tropas de Rusia.

