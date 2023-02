Las memorias de Shinzo Abe revelan que Obama pidió al G7 que impusiera sanciones a Rusia

"La canciller [Angela] Merkel me preguntó: '¿Qué hará Japón respecto a las sanciones?', y le respondí: 'Tenemos negociaciones con Rusia sobre la cuestión territorial, así que las sanciones no son posibles'. ¿Por qué no criticar el cambio del statu quo con fuerza dándole forma de documento?". Y decidimos ir en esa dirección", recuerda Abe.