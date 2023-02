https://sputniknews.lat/20230211/pese-a-sus-objeciones-contra-el-globo-eeuu-ha-usado-ese-metodo-de-investigacion-sobre-china-1135652034.html

Pese a sus objeciones contra el globo, EEUU ha usado ese método de investigación sobre China

Pese a sus objeciones contra el globo, EEUU ha usado ese método de investigación sobre China

A pesar de que la detección de un globo chino sobre el espacio aéreo estadounidense desató las alarmas en Washington y una serie de críticas a Pekín, desde la... 11.02.2023

El objeto volador identificado motivó descalificaciones del presidente Joe Biden contra China, alertas en el Departamento de Defensa y finalmente el derribo del aparato mediante un procedimiento militar, bajo el criterio de que estaba recolectando información estratégica en favor de China.Estas afirmaciones fueron rechazadas por Pekín, quien aseguró que la naturaleza del dispositivo es civil y que ingresó por accidente al espacio aéreo estadounidense. Aunque aún está por comprobarse la acusación del Pentágono, lo que sí está documentado es que la dependencia militar estadounidense utilizó un programa de balones con un presupuesto de miles de millones de dólares durante la Guerra Fría.A mediados del siglo XX, el Departamento de Defensa estadounidense impulsó el Project Genetrix, de acuerdo con un libro publicado en 2012 por la Oficina Nacional de Reconocimiento, ala investigativa satelital del Pentágono.El proyecto formaba parte de un programa meteorológico global, llamado el Año Internacional Geofísico, pero cuya intención oculta era recabar información sobre países comunistas y sobre ensayos de armamento nuclear, además de generar fotografías sobre millones de metros cuadrados de China y la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).Los globos utilizados entonces volaban a alturas similares a las del globo chino que generó las tensiones actuales entre China y Estados Unidos. En aquella época, esta altura estaba muy por encima del alcance de los aviones interceptores, y aún no se habían desarrollado los misiles tierra-aire, por lo que los globos estaban bastante a salvo. Sin embargo, se dice que los pilotos soviéticos aprendieron a atacarlos al amanecer, cuando flotaban a menor altitud debido al enfriamiento del aire, lo que provocó el derribo de muchos de los globos.Entre el 10 de enero y el 6 de febrero de 1956, el Proyecto Genetrix arrojó 516 globos de alto vuelo desde plataformas de países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Noruega, Reino Unido, la entonces República Federal de Alemania y Turquía.Pese a esta cantidad de dispositivos, solo se recuperaron 54 y solo 31 recabaron fotografías útiles para los propósitos de la misión. Muchos de los globos fueron recuperados por China y la URSS, y la cinta especial que utilizaron, endurecida contra la alta radiación y las bajas temperaturas de la alta atmósfera, se utilizó posteriormente en el programa espacial soviético para fotografiar por primera vez la cara oculta de la Luna.Ya entonces, Moscú emitió una inconformidad pública por el programa de globos estadounidense, a lo que el entonces titular del Departamento de Estado, John Foster Dulles, respondió que se trataba de dispositivos de investigación climática."La duda sobre la posesión del alto aire es un asunto discutible y también el éter más allá del aire. La posición legal es un tanto oscura. Cuál es la posición legal es algo que no siento que esté en posición de responder porque no creo que la posición legal haya sido codificada, podría decir", declaró.El titular de la dependencia federal argumentó que ningún país del mundo tenía el derecho de reclamar tales vuelos porque los dispositivos en cuestión no intervenían el uso nacional del espacio aéreo a tal altitud.Dulles admitió que los globos estaban equipados con cámaras fotográficas, pero asegurando que eran para captar formaciones de nubes a esas alturas.Entre las ventajas investigativas de estos globos se encuentra que son capaces de sobrevolar posiciones por más tiempo que un satélite, por lo que pueden ser más precisos para la toma de medidas, lo que los convierte en tecnologías útiles todavía en el siglo XXI.Durante sus intervenciones militares en Irak y Afganistán, Estados Unidos utilizó aerostatos grandes en estos territorios para llevar a cabo tareas de reconocimiento y prevención.

