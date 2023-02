"Un regalo simbólico": no todos los cazas occidentales son aptos para el conflicto ucraniano

https://sputniknews.lat/20230211/un-regalo-simbolico-no-todos-los-cazas-occidentales-son-aptos-para-el-conflicto-ucraniano-1135676662.html

"Un regalo simb贸lico": no todos los cazas occidentales son aptos para el conflicto ucraniano

Los l铆deres europeos no se mostraron dispuestos a enviar cazas modernos a Ucrania, pero el primer ministro brit谩nico, Rishi Sunak, no descart贸 la posibilidad de suministrarlos, se帽ala el art铆culo de Asharq Al-Awsat.Sin embargo, las declaraciones sobre tal posibilidad van acompa帽adas de una serie de afirmaciones que apuntan a una escalada a煤n mayor del conflicto. Hasta ahora, los pa铆ses occidentales se mostraron reacios a dar este paso adicional por temor a una escalada de las relaciones con Rusia, indica el autor de la publicaci贸n.La ministra alemana de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, tambi茅n inst贸 a la prudencia en las conversaciones sobre nuevas entregas de armas a Ucrania, inform贸 la emisora alemana N-TV. Refiri茅ndose a las conversaciones sobre el posible suministro de aviones de combate al pa铆s, Baerbock declar贸: "Este no es el tipo de discusi贸n que estamos teniendo".El art铆culo de Asharq Al-Awsat hace hincapi茅 en que uno de los tipos de cazas de combate m谩s comunes en el mundo, que tambi茅n disponen varios pa铆ses europeos, es el caza F-16. No obstante, precisan que Washington por el momento no decidi贸 entregar a Kiev estos aviones de combate. El primer ministro brit谩nico, entretanto, descart贸 la transferencia de sus cazas Eurofighter Typhoon y F-35 a Ucrania en un futuro pr贸ximo.Justin Bronk, experto militar del Royal United Services Institute, sostiene que el Eurofighter Typhoon y el F-16 no est谩n optimizados para vuelos a baja altitud y no son adecuados para operaciones desde aer贸dromos con pistas cortas e irregulares utilizados por los ucranianos. El valor de tal "regalo", se帽al贸, ser铆a "puramente simb贸lico y no redundar铆a en inter茅s de la Fuerza A茅rea ucraniana", subray贸 Bronk, citado por Asharq Al-Awsat."Pero estas entregas abrir谩n el acceso a Ucrania a los Gripens o F-18 suecos, que pertenecen a otros aliados de Kiev y pueden utilizarse desde bases temporales que requieren una log铆stica m铆nima", expuso el experto militar.El presidente ruso, Vlad铆mir Putin, anunci贸 el 24 de febrero el lanzamiento de una operaci贸n militar especial para defender las rep煤blicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Mosc煤 como Estados soberanos, frente al genocidio cometido por parte de Kiev. Uno de los objetivos fundamentales de la operaci贸n especial es la desmilitarizaci贸n y desnazificaci贸n de Ucrania.En reiteradas ocasiones, Mosc煤 denunci贸 que EEUU y otros pa铆ses de la OTAN se implicaron en el conflicto con el env铆o de grandes cantidades de armamento a las tropas ucranianas. Mosc煤 envi贸 a los pa铆ses de la Alianza una nota relativa a los suministros de armamento para el r茅gimen de Kiev, en la que el canciller ruso, Sergu茅i Lavrov, advirti贸 que cualquier cargamento que incluyera armas destinadas para Ucrania se convertir铆a en un blanco leg铆timo para las tropas de Rusia.

