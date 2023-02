https://sputniknews.lat/20230212/bolsonaro-dice-que-planea-volver-a-brasil-en-las-proximas-semanas-1135685021.html

Bolsonaro afirma que planea volver a Brasil en las próximas semanas

Bolsonaro afirma que planea volver a Brasil en las próximas semanas

MOSCÚ (Sputnik) — El expresidente brasileño Jair Bolsonaro (2019-2022) afirmó el sábado que su "misión no ha terminado" y que planea regresar a Brasil "en las... 12.02.2023, Sputnik Mundo

2023-02-12T04:56+0000

2023-02-12T04:56+0000

2023-02-12T05:14+0000

américa latina

política

seguridad

jair bolsonaro

brasil

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/02/03/1135378795_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_7b86e1e8e89e68ca2568132df2caaa72.jpg

Al intervenir en un evento de la iglesia evangélica Church of All Nations en Boca Raton, Florida, el exmandatario expresó "una satisfacción muy grande" por el trato que recibió."Esto no tiene precio. Más aún para aquellos que, al menos ante el TSE (Tribunal Supremo Electoral), no pudieron ser reelegidos", dijo Bolsonaro. "Todos tenemos una misión aquí en la Tierra. Y mi misión aún no ha terminado", agregó. Bolsonaro adelantó que volvería a Brasil en un futuro muy próximo. "Tengo la intención de regresar a Brasil en las próximas semanas", dijo. Durante su discurso, Bolsonaro manifestó el deseo de colaborar con la derecha brasileña. "Por el momento no tenemos liderazgo en la derecha nacional. Lo tenemos en la regional. Esta gente está creciendo. Nos haremos más fuertes. Volveremos", aseguró. El 8 de enero, partidarios de Bolsonaro asaltaron varios edificios gubernamentales en rechazo al resultado electoral.El expresidente enfrenta a acusaciones de responsabilidad por los actos golpistas de sus partidarios, pero la defensa niega que haya pruebas de que Bolsonaro cometió un delito relacionado con estos hechos. Bolsonaro se encuentra en EEUU desde incluso antes de que terminara su mandato presidencial y recientemente solicitó la extensión de su visa de turista de seis meses en ese país, según su abogado.

https://sputniknews.lat/20230203/lula-tengo-certeza-de-que-bolsonaro-participo-activamente-en-la-toma-de-poderes-en-brasilia-1135381080.html

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, seguridad, jair bolsonaro, brasil