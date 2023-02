https://sputniknews.lat/20230212/el-pentagono-asegura-que-el-objeto-que-derribo-era-una-amenaza-debido-a-su-potencial-de-vigilancia-1135698132.html

El Pentágono asegura que el objeto que derribó era "una amenaza debido a su potencial de vigilancia"

El Pentágono asegura que el objeto que derribó era "una amenaza debido a su potencial de vigilancia"

El Pentágono informó que el objeto fue interceptado sobre el lago Hurón, en el estado de Michigan, a las 14:42 horas (hora local), por orden del presidente Joe Biden y de la cúpula militar estadounidense. Según información oficial, un F-16 disparó un AIM9x para derribar un objeto aéreo que volaba a aproximadamente 20.000 pies de altitud. "Su trayectoria y altitud suscitaron preocupación, entre otras cosas porque podía constituir un peligro para la aviación civil", precisaron las autoridades estadounidenses. "Basándonos en su trayectoria de vuelo y en los datos, podemos relacionar razonablemente este objeto con la señal de radar captada sobre Montana, que voló cerca de lugares sensibles del Departamento de Defensa", declaró el Pentágono. Según dijo a Fox News el congresista por Michigan, Jack Bergman, el objeto derribado cerca de la frontera con Canadá tenía forma octagonal. Las autoridades estadounidenses cerraron temporalmente este 12 de febrero el espacio aéreo sobre el lago Michigan para garantizar la seguridad del tráfico aéreo en la zona durante unas operaciones no especificadas del Mando Norteamericano de Defensa Aeroespacial (NORAD).El 4 de febrero, el Pentágono derribó un globo chino de investigación civil, luego de varias horas de tensiones diplomáticas entre Washington y Pekín. El Gobierno de Biden acusó a China de realizar labores de espionaje con su globo. El país asiático negó esa versión y afirmó que la aeronave se desvió hacia territorio estadounidense por error."La aeronave no pertenece a Estados Unidos, pertenece a China. La nave china no tripulada es de naturaleza civil. No fue motivado su ingreso al espacio aéreo de Estados Unidos, sino enteramente inesperado y causado por fuerza mayor", dijo la vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Mao Ning.

