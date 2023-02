https://sputniknews.lat/20230212/fiscalia-general-de-ecuador-denuncia-clara-intromision-del-estado-en-la-justicia-1135683819.html

Fiscalía General de Ecuador denuncia "clara intromisión" del Estado en la justicia

La Fiscalía General del Estado (FGE) ecuatoriano denunció a la opinión pública este sábado 11 de febrero una intromisión del Estado en sus funciones, luego de... 12.02.2023, Sputnik Mundo

américa latina

ecuador

corrupción

guillermo lasso

"Estas medidas significan una clara intromisión en la justicia, pues limitarán el trabajo que —de manera independiente— ha venido realizando la FGE en materia de derechos humanos cumpliendo con el Protocolo de Minnesota, por ejemplo, o en particular sobre investigaciones relacionadas con delitos de lesa humanidad o posibles hechos de corrupción o en casos como 'Encuentro', 'Pandora Papers', 'Gabela', 'DHRUV', 'Bernal' o 'Petroecuador", apuntó la Fiscalía en un comunicado.Según la dependencia, el equipo que se pretende imponer no cuenta con la experticia en el ámbito penal, ni ha pasado las pruebas de confianza, y deberá incorporarse de cero a casos que están avanzados.El texto difundido señala que estas acciones son lesivas a la institucionalidad de la FGE, por lo cual "responsabiliza directamente al Estado ecuatoriano" por la seguridad de la máxima autoridad de esta entidad pública y de su familia, además de que se pone en riesgo la permanencia de las personas investigadas.Tras el comunicado, la Policía Nacional dio a conocer de igual modo un texto oficial donde señala que la institución de seguridad sigue apoyando a la FGE con el mismo número de investigadores y de policías de seguridad, pero que "solo se ha rotado el personal, como corresponde luego de cumplir su periodo".Además, señala que se han realizado similares procesos de rotación en la escolta legislativa, el Servicio de Rentas Internas y la Corte Constitucional, entre otras instituciones. El suceso ha sido interpretado como una respuesta luego del allanamiento el viernes a la sede gubernamental.La legisladora Mónica Palacios dijo en Twitter que, después de que la fiscal general Diana Salazar reveló presiones del exsecretario de la Administración Iván Correa y del actual titular del Consejo de Seguridad Pública del Estado, Diego Ordóñez, fue que el ministro del Interior, Juan Zapata, ordenó retirar a los 37 investigadores."(El presidente Guillermo) Lasso quiere la impunidad de su círculo cercano, vulnerando la independencia de funciones", apuntó. Este incidente podría agudizar la crisis política que enfrenta el Gobierno de Ecuador luego de la revelación de una presunta red de corrupción en empresas públicas y tras la consulta popular del pasado día 5 de febrero, en que los resultados preliminares apuntan al triunfo del "No" en las ocho preguntas planteadas a más de 13 millones de ecuatorianos.

ecuador

2023

