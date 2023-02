https://sputniknews.lat/20230212/la-llegada-del-ciclon-gabrielle-interrumpe-el-trafico-aereo-en-el-norte-de-nueva-zelanda-1135685793.html

La llegada del ciclón Gabrielle interrumpe el tráfico aéreo en el norte de Nueva Zelanda

La llegada del ciclón Gabrielle interrumpe el tráfico aéreo en el norte de Nueva Zelanda

MOSCÚ (Sputnik) — La llegada del ciclón tropical Gabrielle provocó múltiples cancelaciones de vuelos en Auckland y otras ciudades del norte de Nueva Zelanda... 12.02.2023, Sputnik Mundo

"Todos los vuelos regionales [en aviones] turbohélice Q300 y ATR hacia, desde o a través de Auckland, Hamilton, Tauranga y Taupo se cancelan hasta el mediodía del martes [el 14 de febrero]. Todos los servicios de aviones domésticos hacia, desde o a través de Auckland se cancelan mañana hasta el mediodía del martes. Los servicios de hoy operan según lo programado. Todos los vuelos hacia y desde Auckland operados mañana hacia y desde Australia y las islas del Pacífico han sido cancelados. También se han cancelado algunos vuelos de larga distancia", advirtieron desde la compañía Air New Zealand. Según la empresa, es probable que haya más cancelaciones, por lo que ha recomendado posponer los viajes no esenciales. Por su parte, el periódico digital Newshub informó de que algunos servicios de autobuses interurbanos entre Auckland y Wellington serán cancelados esta noche y mañana como medida de precaución. Decenas de escuelas en Auckland, según la misma fuente, van a cerrar el lunes, y algunas también el martes, a pesar de que el Ministerio de Educación no ha ordenado oficialmente la suspensión de las clases. El servicio meteorológico de Nueva Zelanda emitió alerta roja para algunas zonas de la isla Norte, por precipitaciones de hasta 450 mm y vientos de hasta 130 km/h. Fuertes rachas del viento, según el ente, podrían levantar techos y causar daños a árboles, líneas eléctricas y estructuras no aseguradas.

