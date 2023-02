https://sputniknews.lat/20230212/por-que-siria-no-recibe-suficiente-ayuda-internacional-tras-los-devastadores-terremotos--1135690964.html

¿Por qué Siria no recibe suficiente ayuda internacional tras los devastadores terremotos?

El pasado 6 de febrero, tanto en el sureste de Turquía como en el noroeste de Siria, se produjeron varios temblores devastadores que provocaron la muerte de miles de personas. Los movimientos telúricos afectaron a las provincias de Alepo, Latakia, Hama y Tartous, y según las últimas estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) la cifra de fallecidos supera ya los 8.500.Muchos países proponen su ayuda a Ankara, pero pocos hacen lo mismo con Damasco por varias razones.El gobernador de Idlib, Sair Salhab, declaró a Sputnik que las autoridades sirias están dispuestas a hacer llegar la ayuda humanitaria necesaria a la provincia de Idlib, no controlada por el Gobierno, pero los militantes y los que están aliados con ellos, lo impiden. En sus palabras, el Estado sirio había declarado que era responsable de todos los ciudadanos, independientemente de que estuvieran en zonas bajo control de Damasco o fuera de ellas. Pero la cuestión depende ahora "del otro lado".Por su parte, el representante especial del secretario general de la ONU para Siria, Geir Pedersen, declaró que la entrega de ayuda humanitaria a Damasco a través de la frontera turca se complicaba por la destrucción de las carreteras.A pesar de que desde el Departamento del Tesoro de EEUU anunciaron un alivio por varios meses de las sanciones a Siria, la Unión Europea (UE) se negó a levantar las restricciones y prestar ayuda humanitaria a Damasco. Aunque los principales países de Oriente Medio no siguen la línea occidental en esa cuestión: Egipto, Argelia, Túnez, Irak, Bahréin, Arabia Saudita, Omán, Catar y Emiratos Árabes Unidos se unieron a los aliados tradicionales de Siria, Irán y Rusia, y proporcionaron ayuda o expresaron su disposición a hacerlo.ONU: la ayuda a las víctimas del terremoto de Siria no es suficienteRusia continuará enviando ayuda a Siria tras los terremotos, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. Los rescatistas rusos y militares están participado en las labores de rescate. Además, 10 equipos están retirando los escombros y prestando asistencia médica a las víctimas, y un grupo móvil de médicos militares está de guardia. Mientras tanto, se establecieron seis puntos de distribución de ayuda humanitaria en las ciudades de Alepo, Hama, Latakia y los asentamientos de Jeble, Stamou y Bustan El Basha.El presidente del país, Bashar Asad, agradeció a Rusia la ayuda para superar las consecuencias del desastre natural que tuvo lugar en territorios turcos y sirios."No nos sorprende, todos somos amigos, compartimos los mismos valores, [los rusos] apoyaron a Siria en la lucha contra el terrorismo y ahora apoyan a Siria en este desastre. Así que nos gustaría transmitir nuestro agradecimiento no solo al Gobierno ruso sino también a los rusos. Muchas gracias", declaró Asad en un comentario a los medios rusos.Otros países que proponen su ayuda a Siria son Bielorrusia, Argentina, China, Francia, Kazajistán, Japón, Jordania, Irak, Irán, Afganistán, Australia y Nueva Zelanda.Los países occidentales no prestan la ayuda necesaria al Gobierno sirio que está haciendo frente a las secuelas del devastador terremoto, y solo se preocupan por Turquía o por las zonas de Siria controladas por grupos terroristas o de la oposición, declaró Bouthaina Shaaban, asesora especial de la Presidencia del país.El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas (ONU) distribuirá 40.000 paquetes de alimentos entre 200.000 habitantes de Siria. La Organización Internacional para las Migraciones confirmó que un total de 14 camiones cruzaron a las zonas del Estado controladas por la oposición desde Turquía por la frontera de Bab al-Hawa.Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo que había entregado suministros médicos en el noroeste de Siria a 16 hospitales que atienden a supervivientes y llegó a 400.000 siniestrados con medicinas y materiales para cirugías y tratamientos de emergencia.En su página web, la ONU pide explorar todas las vías posibles para hacer llegar ayuda y personal (para distribuirla) a todas las zonas afectadas.Agregó que para las miles de personas afectadas por los sismos, la alimentación es una de las principales necesidades en estos momentos y es una prioridad hacerla llegar rápidamente a quienes la necesitan.En total, esta agencia de la ONU necesita 77 millones de dólares para suministrar raciones de alimentos y comida caliente a 874.000 personas afectadas por los terremotos. Esto incluye 284.000 nuevos desplazados en Siria y 590.000 personas en Turquía, que incluyen 45.000 refugiados y 545.000 desplazados internos.

