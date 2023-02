Uruguay investiga el origen de unas luces en el cielo tras denuncias de supuestos ovnis | Videos

https://sputniknews.lat/20230212/uruguay-investiga-el-origen-de-las-luces-en-el-cielo-tras-denuncias-de-supuestos-ovnis-1135697162.html

La Fuerza Aérea de Uruguay aseguró que ha iniciado una investigación para esclarecer los hechos reportados en medios de comunicación y redes sociales, sobre... 12.02.2023, Sputnik Mundo

El avistamiento de las luces ocurrió en las Termas de Almirón, en el departamento de Paysandú, al occidente del país latinoamericano. "Ante las denuncias recibidas sobre el avistamiento de luces intermitentes en el cielo, se ha dispuesto la intervención de la Comisión Receptora e Investigadora de Denuncias de Objetos Voladores No Identificados (CRIDOVNI)", informó la Fuerza Aérea uruguaya.Según información oficial, las autoridades ya desplegaron investigadores especiales en la zona para "recabar información y entrevistar a testigos". Desde el 10 de febrero se difundieron en redes sociales algunos videos en los que se aprecian luces intermitentes en el cielo. El medio local El Telégrafo tituló la noticia como "¿OVNI en Almirón? Sorpresa por luces en el cielo". El anuncio sucede en momentos en que se han avistado objetos voladores no identificados en Estados Unidos, Canadá, Colombia y China. Este 12 de febrero, las autoridades estadounidenses informaron sobre el derribo de un objeto no identificado que sobrevolaba la zona del lago Hurón. El Gobierno canadiense hizo lo mismo con otro objeto un día antes. El 4 de febrero, el Pentágono derribó un globo chino de investigación civil, luego de varias horas de tensiones diplomáticas entre Washington y Pekín. El Gobierno de Biden acusó a China de realizar labores de espionaje con su globo. El país asiático negó esa versión y afirmó que la aeronave se desvió hacia territorio estadounidense por error. "La aeronave no pertenece a Estados Unidos, pertenece a China. La nave china no tripulada es de naturaleza civil. No fue motivado su ingreso al espacio aéreo de Estados Unidos, sino enteramente inesperado y causado por fuerza mayor", dijo la vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Mao Ning.

