El COI no ve razones para privar a los atletas rusos del derecho a competir

PARÍS (Sputnik) — El COI considera que no existen razones para no permitir a los atletas de Rusia y Bielorrusia participar en los Juegos Olímpicos de París... 13.02.2023, Sputnik Mundo

Drew cree, "como muchos en el COI", que "los atletas no deberían sufrir" por las decisiones políticas de los líderes de sus países. "La participación de los atletas [en las competiciones] de ninguna manera debe ser consecuencia de lo que está pasando en el ámbito político", subrayó. Previamente, la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, afirmó que los atletas rusos pueden participar en los JJOO de 2024, pero luego se desdijo y se pronunció en contra de su participación en las competencias en la capital francesa "mientras el conflicto esté pasando en Ucrania". El presidente francés, Emmanuel Macron, también declaró que había debatido con su homólogo de Ucrania, Volodímir Zelenski, la posible no admisión de los atletas rusos para participar en los Juegos Olímpicos de 2024 en París. Asimismo, añadió que Estados Unidos y la Organización de las Naciones Unidas están a favor de que los atletas rusos y bielorrusos participen en las competiciones. El 28 de febrero de 2022, el COI recomendó a las organizaciones deportivas internacionales no permitir a los deportistas rusos y bielorrusos participar en competiciones debido a la situación en Ucrania. El 4 de marzo, el Comité Paralímpico Internacional (CPI) siguiendo las recomendaciones del COI, suspendió a los atletas rusos y bielorrusos de los Juegos de Pekín celebrados entre el 4 y el 13 de marzo de 2022. El pasado 25 de enero, el comité ejecutivo del COI abogó por el regreso de los atletas rusos y bielorrusos a las competiciones internacionales bajo bandera neutral, al tiempo que sugirió suspender a los deportistas que apoyen la operación militar especial de Rusia en Ucrania. Desde Kiev acusaron al COI de haber aceptado sobornos de Rusia y hacer propaganda de la violencia, comentario que el ente tildó de difamatorio. Guy Drew es un atleta francés, medallista de plata olímpico, miembro del COI desde 1996 y ministro de Deportes de Francia entre 1995 y 1997.

