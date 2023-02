https://sputniknews.lat/20230213/el-presidente-israeli-pide-a-netanyahu-detener-la-reforma-judicial-en-medio-de-protestas-1135699540.html

El presidente israelí pide a Netanyahu detener la reforma judicial en medio de protestas

El presidente israelí pide a Netanyahu detener la reforma judicial en medio de protestas

TEL AVIV (Sputnik) — El presidente israelí, Isaac Herzog, dio un discurso sorpresa este 12 de febrero por la noche en el que pidió al primer ministro de su...

"La reforma ha sido ideada por quien siente que los poderes [de las ramas del Gobierno] están desequilibrados", dijo Herzog. Herzog presentó una propuesta de compromiso construida sobre cinco pilares para satisfacer tanto a la coalición del Gobierno que pretende el cambio como a los partidarios de no restarle poder al estamento judicial.El presidente israelí pidió a la coalición que no lleve a votación la legislación para la reforma judicial, como está previsto para el lunes 13 de febrero. Militantes del partido Likud, del primer ministro Benjamín Netanyahu, dijeron que el discurso de Herzog no había sido coordinado con ellos de antemano, informó el diario local Haaretz.En las últimas semanas, Herzog ha estado tratando de fomentar el diálogo entre ambos bandos.Este discurso, anunciado solo unas horas antes, se produce cuando el proceso está alcanzando un punto de ebullición: la noche antes de que la Kneset (Parlamento israelí) emita su primera votación sobre la legislación y antes de la huelga general y la protesta fuera del Parlamento planeada junto con ella.

