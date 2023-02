https://sputniknews.lat/20230213/embajador-ruso-en-londres-la-confiscacion-de-activos-rusos-congelados-es-absolutamente-ilegal-1135705147.html

Embajador ruso en Londres: "La confiscación de activos rusos congelados es absolutamente ilegal"

Embajador ruso en Londres: "La confiscación de activos rusos congelados es absolutamente ilegal"

En medio de los rumores sobre la posible confiscación de bienes rusos por parte del Reino Unido, varias voces se han manifestado en contra. Lo que es más, en... 13.02.2023, Sputnik Mundo

2023-02-13T21:00+0000

2023-02-13T21:00+0000

2023-02-13T21:00+0000

europa

carlos iii

andréi kelin

internacional

carlos iii del reino unido

ucrania

reino unido

challenger 2

📈 mercados y finanzas

🛡️ fuerzas armadas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/02/0d/1135711787_0:80:1046:668_1920x0_80_0_0_1a8988dfadf86a46267bb7c762e741a9.png

La ex primera ministra británica, Liz Truss, declaró que las autoridades están considerando confiscar los activos rusos congelados en el país para entregarlos a Ucrania. En este contexto, Andréi Kelin piensa que en casi todos los países occidentales, incluido el Reino Unido, se reconoce que tales acciones son absolutamente ilegales y que no existen leyes al respecto.Por el momento, la preparación de algún tipo de legislación que avance en esta dirección sí que está en marcha, agrega. Kelin también cree que el Reino Unido ahora está preparando las expulsiones de diplomáticos rusos por el aniversario del inicio de la operación especial rusa.En relación con las actividades culturales rusas en el Reino Unido, el embajador comenta que los británicos rompieron los lazos económicos y culturales tras el inicio de la operación militar. Por eso, la gira anual del Teatro Bolshói y el Teatro Marinski, entre otros, no tendrá lugar en 2023, agrega Kelin."Hay artistas individuales que siguen viniendo de Rusia, han sido contratados antes, de hecho se les puede encontrar ahora en diferentes ciudades británicas. Y aquí hubo un espectáculo sobre hielo y nuestros artistas actuaron en Covent Garden, pero son casos aislados. Este año no podremos celebrar ningún acto cultural importante", indica.La coronación del nuevo rey del Reino Unido, Carlos IIILa coronación de Carlos III está prevista para principios de mayo, pero será en una versión mucho más austera que la coronación de Isabel II. El embajador señaló que no se invita a mucha gente y cree que "no nos invitarán demostrativamente, como ocurrió durante la ceremonia relacionada con el funeral de Isabel II".Isabel II falleció el 8 de septiembre a los 96 años, tras 70 años y 214 días de reinado sobre los países del Reino Unido de Gran Bretaña (Inglaterra, Escocia, Galés, Irlanda del Norte e islas anexadas), el más largo de la historia. Su primogénito Carlos III fue proclamado oficialmente monarca del Reino Unido en el Palacio de Saint James en Londres, así como rey de Canadá.Los tanques Challenger 2 no resolverán nadaEn cuanto a los suministros de tanques Challenger 2 a Ucrania, Kelin comenta que las tripulaciones ucranianas están recibiendo formación para poder manejar estas máquinas. Asimismo, el embajador está seguro que los tanques por sí solos no resolverán nada en las zonas de combate. Kelin también informa que existe reclutamiento de ucranianos en el Reino Unido que permanecen como refugiados. "La Embajada ucraniana lo hace, envía cartas, lo sé. En realidad están buscando gente para darles citaciones y enviarlos a luchar a Ucrania", revela. El Reino Unido fue el primer país en anunciar el envío de tanques de diseño occidental a Ucrania: a mediados de enero se supo que los británicos pondrán a disposición de Kiev 14 carros de combate Challenger 2. Más tarde, Alemania confirmó que enviaría a Ucrania 14 tanques Leopard 2, además de autorizar el suministro de estos carros desde otros países. Por su parte, Estados Unidos anunció el plan de donar a Ucrania 31 tanques M1 Abrams.Rusia advirtió en reiteradas ocasiones que los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte están "jugando con fuego" al suministrar armas a Kiev, y que los convoyes extranjeros con armas serían "objetivo legítimo" para su ejército nada más cruzar la frontera.

https://sputniknews.lat/20230208/los-resultados-clave-de-la-visita-de-zelenski-al-reino-unido-1135526675.html

https://sputniknews.lat/20230209/el-reino-unido-no-tiene-ningun-avion-que-regalar-a-ucrania-1135576596.html

ucrania

reino unido

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

europa, carlos iii, andréi kelin, carlos iii del reino unido, ucrania, reino unido, challenger 2, 📈 mercados y finanzas, 🛡️ fuerzas armadas